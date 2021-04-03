В Борисове приостановили строительство ледовой площадки из-за отсутствия финансирования

В Борисове приостановлено строительство ледовой площадки и моста через железную дорогу в районе Зеленого городка. Об этом во время приема граждан сообщил председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев.