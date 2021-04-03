+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Борисове приостановили строительство ледовой площадки из-за отсутствия финансирования

В Борисове приостановлено строительство ледовой площадки и моста через железную дорогу в районе Зеленого городка. Об этом во время приема граждан сообщил председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев.

«Есть архитектурный проект на строительство моста в районе Зеленого городка. Это все, что мы имеем на данный момент, — финансирования нет, в инвестпрограмму на этот год проект не включили. За счет районного бюджета мы мост не построим — это очень дорогостоящий объект. Поэтому пока реализации проекта не будет. Также приостановлено строительство ледовой площадки. Нам нужно сконцентрироваться на трех объектах — необходимо закончить мостовой переход через р. Березину, реконструкцию ул. Гагарина и детскую больницу», — сказал Денгалев, которого цитирует местная районная газета "Адзінства".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]