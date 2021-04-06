



Об этом сообщает Associated Press.

Решение об отказе участия в Олимпийских играх приняли в министерстве спорта Северной Кореи после заседания Национального олимпийского комитета. Там говорили о защите спортсменов от "мирового кризиса общественного здравоохранения, вызванного COVID-19".





В Южной Кореи выразили сожаление по поводу такого решения Северной Кореи. Там надеялись, что Олимпийские игры в Токио могут предоставить двум сторонам возможность улучшить отношения.





В то же время министр Олимпийских игр в Японии Тамайо Марукава заявила, что пока что нет точных подтверждений о таком решении и она не может журналистам сразу прокомментировать этот вопрос. Также Олимпийский комитет Японии заявил, что Северная Корея пока еще не уведомила его о том, что не будет участвовать в соревнованиях в Токио.





Напомним, Китай обещает обеспечить вакцинами спортсменов на Олимпийских играх. Также там готовы предоставить вакцины 80 странам и трем международным организациям.





Ранее сообщалось, что Япония попросила сократить состав иностранных делегаций на Олимпийских играх в этом году. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса.