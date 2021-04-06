+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Источник: Гончаренко предлагали вернуться в "Уфу", но тот принял решение продолжить карьеру в "Краснодаре"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов предлагал Виктору Гончаренко вернуться на пост главного тренера команды из столицы Башкортостана.


По данным Metaratings.ru, Газизов хотел бы вновь увидеть Гончаренко в "Уфе", начиная со следующего сезона, если клуб сохранит место в Премьер-лиге. Сейчас уфимцы идут на 15-м месте — в зоне прямого вылета в ФНЛ.

Гончаренко, по информации того-же источника, принял решение продолжить карьеру в "Краснодаре": в понедельник, 5 апреля, белорусский специалист вылетел в Краснодар на переговоры с руководством и владельцем клуба. В "Уфу" же, по данным "Чемпионата", отправится Алексей Стукалов — сейчас он тренирует "Велес".

Гончаренко был главным тренером "Уфы" с июня по декабрь 2016 года, после чего перешел на работу в ЦСКА. Армейский клуб Гончаренко покинул 22 марта 2021 года. Новым главным тренером ЦСКА стал Ивица Олич.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]