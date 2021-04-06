



По данным Metaratings.ru, Газизов хотел бы вновь увидеть Гончаренко в "Уфе", начиная со следующего сезона, если клуб сохранит место в Премьер-лиге. Сейчас уфимцы идут на 15-м месте — в зоне прямого вылета в ФНЛ.





Гончаренко, по информации того-же источника, принял решение продолжить карьеру в "Краснодаре": в понедельник, 5 апреля, белорусский специалист вылетел в Краснодар на переговоры с руководством и владельцем клуба. В "Уфу" же, по данным "Чемпионата", отправится Алексей Стукалов — сейчас он тренирует "Велес".





Гончаренко был главным тренером "Уфы" с июня по декабрь 2016 года, после чего перешел на работу в ЦСКА. Армейский клуб Гончаренко покинул 22 марта 2021 года. Новым главным тренером ЦСКА стал Ивица Олич.