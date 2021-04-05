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Работник «Беларуськалия» представит Беларусь на чемпионате мира по рукопашному бою и хочет победить

Солигорчанин Алексей Волчек в конце марта стал победителем республиканского турнира по рукопашному бою. Теперь 23-летний спортсмен представит Беларусь на чемпионате мира, который пройдет в Ташкенте 4-7 июня.


Алексей работает электрослесарем на 5 РУ ОАО «Беларуськалий», а по вечерам оттачивает свое спортивное мастерство в солигорской бойцовском клубе «Феникс». Корреспондент МЛЫН.BY побывал на тренировке, пообщался о предстоящем мировом первенстве с Алексеем Волчеком, а заодно и его тренером Артемом Алексашиным, создателем и руководителем «Феникса».


– Алексей, расскажи, как и почему ты начал заниматься именно этим видом спорта?

– Мой отец – кандидат мастера спорта по бегу, он всегда серьезно занимался спортом. В какой-то момент я осознал, что мне не хотелось бы в глазах отца быть неспортивным молодым человеком. К тому же у меня были определенные проблемы со здоровьем, которые и решил преодолеть за счет физических занятий. С 9-го класса стал активно заниматься спортом. Был довольно худой, поэтому пошел в тренажерный зал, практиковал бег, баскетбол и другие виды. В конце концов, как и любой парень, понял, что хочется уметь и за себя постоять. Так и пришел в рукопашный бой. Конкретно в «Фениксе» с Артемом занимаюсь около года.

– Какие цели ставишь на чемпионате мира?

– Будем брать «мир»! А что остается...

– Как будет проходить подготовка к мировому первенству?

К нашему разговору присоединяется тренер Артем Алексашин:

– Подготовка будет насыщенной. Планируем выезжать в другие города, проводить спарринги с опытными бойцами, в том числе и в Минске. И, конечно, усиленные тренировки трижды в неделю.

– Какие еще моменты волнуют тренера накануне чемпионата мира?

– Пока есть вопросы по организации нашей поездки в Узбекистан. Для перелета и участия в чемпионате мира необходимо около 2 тысяч долларов. Часть средств нам выделит федерация рукопашного боя, а вот как собрать остальное – будем думать. Может, даже объявим сбор. Хотелось, чтобы генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый обратил на нас внимание и оказал помощь с поездкой, ведь он уделяет большое внимание развитию спорта и здоровому образу жизни. К тому же, и Алексей, и я – работники «Беларуськалия». Выступать на чемпионате мира – это значимое событие и очень большая честь, а еще возможность прославить страну и предприятие на международном уровне.

Продолжаем беседу с Алексеем Волчеком.

– Алексей, каких основных принципов в питании придерживается чемпион Беларуси по рукопашному бою?

– Их для себя я выбрал сам, интуитивно. Для своей весовой категории мне необходимо иметь стабильный вес 70 кг. Главное – поменьше вредной пищи, особенно фастфуда. От жареной картошечки и подобных блюд приходится отказываться. Важно употреблять больше белков. В рационе должны быть полезные жиры, которые содержат рыба, орехи, также необходимы сухофрукты.


– Есть ли у тебя кумир среди известных бойцов?

– Конор Макгрегор. Конечно, много есть спортсменов. Но если говорить о бойцах самого высокого уровня, то именно Конор первым приходит на ум. Слежу за его боями, у него всегда есть чему поучиться.

– Как относятся к твоим занятиям родственники?

– Родители есть родители. Они всегда очень переживают за мое здоровье. И каждый раз говорят: это твои последние соревнования.

– Есть ли какие-то свои секреты внутренней настройки на бой?

– Перед боем всегда смотришь в глаза соперникам, по взгляду можно оценить, как они будут себя вести.

– Что скажешь о своем тренере?

– Артем –  очень грамотный наставник. Всегда стараюсь его слушать. Во время боя он часто дает хорошие подсказки по ситуации, что тоже помогает решить исход поединка в свою пользу.

– Приходилось ли использовать свои бойцовские навыки вне спортивной площадки?

– Ситуации бывают разные. Скажу так: занятие единоборствами дает не только физическую силу, но и укрепляют дух, поэтому в непростых ситуациях чувствуешь себя увереннее, ведешь себя по-мужски, даже не применяя силу. Но за девушку, если надо, всегда готов заступиться.

Бойцовский клуб «Феникс» открылся в Солигорске около четырех лет назад. Артем Алексашин еще до переезда в Солигорск увлекался различными видами единоборств. Оказавшись в городе шахтеров, он решил открыть клуб смешанных единоборств для всех желающих. За время существования «Феникс» сменил несколько тренировочных помещений и пока обосновался в подвале средней школы №1. На занятия приходят как дети от пяти лет и старше, так и взрослые без ограничений по возрасту.

Победа Алексея Волчека на республиканском первенстве далеко не единственный успех воспитанников «Феникса». Как рассказал Артем Алексашин, почти с каждого турнира бойцы привозят награды различного уровня. Среди главных успехов в истории «Феникса»: второе место на международном турнире по рукопашному бою и победа на республиканских соревнованиях по боевому самбо Владислава Ткаченко, второе место Захара Головчица на чемпионате Беларуси по рукопашному бою.

Автор статьи: Антон Неверов
Источник: Антон Неверов
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