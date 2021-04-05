



Перед тем, как официально попрощаться с Михаилом Мархелем, Беларусская федерация футбола успела обратиться к болельщикам – какой же это дивный текст, несмотря на лаконичность.





Первый факт, пишет Трибуна, который зацепил: «В эти дни на адрес Ассоциации «Белорусская федерация футбола» приходит немало писем, связанных с последними результатами национальной сборной». Какая же милая совдеповщина, просто вчитайтесь – в федерацию идут письма! Я-то думал, что люди сейчас в основном если и шлют реальные письма, то разве что по тюрьмам, чтобы поддержать политзаключенных. Такая у меня стойкая ассоциация с бумажной перепиской в нынешнее время, но, оказываются, и адрес проспект Победителей, 20/3 на конвертах выводится более-менее массово. Сразу вспоминаются рассказы телевизионщиков со стажем, которые любят вспоминать, как при СССР в редакции письма приносили мешками, а слали их коллективы трудящихся. Не удивлюсь, что для доставки корреспонденции в федерацию использовались черные пакеты от «Крумкачоў».





Вообще, здорово, что федерация наконец-то заговорила, пускай и неделю спустя после бельгийского пенделя. Конечно, главные вопросы, которые нас всех волнуют, – кто виноват в том, что беларусский футбол оказался настолько глубоко? Почему наша сборная так опозорилась? По второму пункту обязательной программы АБФФ дала предельно конкретный ответ: «И виноват здесь не только тренер». Казалось, вот-вот прозвучит что-то весомое, но: «Разделить ответственность с Михаилом Мархелем должны и футболисты».





И всё?





Что ж, полное отсутствие самокритики – иначе это не назовешь. После Бельгии спрашивал у коллег: как думаете, а кто-нибудь из руководства федерации в отставку-то уйдет? Это же верхушка АБФФ сделала ставку на Мархеля, а после его и переподписала. Скепсиса в отношении этой фигуры было очень много, но Владимир Базанов с Юрием Вергейчиком проявили волю и упорство (бывает же!) в данном вопросе. В итоге имеем самое позорное поражение в истории националки. И к себе у Базанова с Вергейчиком нет никаких претензий. Ну, ок.





Кстати, историю со Станиславом Драгуном, ставшим неугодным для сборной перед важнейшим матчем против Грузии, от федерации нам также до сих пор толком не пояснили. Рассказы про коронавирус – совсем уж наивно. И решение по Драгуну – это явно не Мархель, а те, кто стоит над ним.





Казалось бы, в этой ситуации невозможно оправдаться, но товарищи, управляющие федерацией, действуют по анекдоту – вскрывают конверт и намекают на предшественников: «Невозможно добиться результата за один сезон». Мол, работаем мы недавно, а что наворотили до нас – за это отвечать не можем.





Боссы АБФФ не преминули перечислить свои заслуги: увеличиваем массовость (ага, и посещаемость заодно), улучшаем инфраструктуру, готовим тренеров, проводим семинары. Не имею ничего против, но прежние федерационные клерки делали плюс-минус то же самое. Иногда более интенсивно, иногда менее. Только 0:8 при них сборная не проигрывала.





«Каждый день мы пытаемся развивать игру», – заверяют не названные представители АБФФ. Возможно, им действительно кажется, что они развивают игру, но со стороны это всё очень напоминает самодеятельность. Почему-то специалисты, выступающие публично, ничего хорошего про федерационные затеи не говорят. Лимит на молодых, наделение россиян нелегионерским статусом, намерение ввести единую программу для футбольных школ – боссы АБФФ с покерфейсом игнорирует мнения других участников футбольного процесса. А ведь некоторые «новаторские» эксперименты уже проведены в других странах, причем с отрицательным результатом (тот же лимит на молодых). Но федерация продолжает гнуть свою линию, внося хаос в клубные дела, нарушая законы конкуренции.





АБФФ демонстрирует отточенный навык переворачивания страницы: «Теперь тот матч – история». И тут же дает обещание: «Мы обязательно запомним его [матч с Бельгией] и сделаем выводы, которые помогут стать сильнее». Ну вот забавно, когда сделать выводы обещают те, кто не умеет слушать других, кто игнорирует неудобные вопросы (Николай Ходасевич уже зарекся их задавать – все равно без толку). Неужели кто-нибудь верит в подобные заверения?





Кто бы не стал сменщиком Мархеля, он будет работать рядом с творческими энергичными хозяйственниками. В таких условиях главное – твердость и терпение. Тем интереснее разговоры о том, что преемником может стать Вадим Скрипченко. В Жодино специалист хорошо показал, что очень не любит, когда посторонние сунутся в его дела.





Однако стоит ли в таком случае подписывать контракт?