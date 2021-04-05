Уже через два месяца жизни за рубежом и в его интервью звучало большое желание вернуться на родину: «Я очень хочу вернуться домой! В Беларуси мне куст сирени возле подъезда дороже, чем пальма на берегу моря… Политическое убежище я не просил, помощи не просил. Паспорт гражданина Республики Беларусь ни за что не поменяю! Я не преступник, правда — на моей стороне».





В Жодино парня знают, как футбольного болельщика. Его жодинские друзья узнали, что Джим (так они его зовут между собой), все-таки вернулся в Беларусь и был задержан. На прошлой неделе в городе появилось граффити «Волю Джыму».



