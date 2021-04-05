«Волю Джыму». Задержан футбольный болельщик, который вернулся на родину из вынужденной «командировки»
Задержан минчанин С., историю которого EX-PRESS.BY рассказал в октябре прошлого года. В августе 2020-го он вынужден был бежать из страны — его обвиняли в организации забастовки на одном из столичных заводов.
Уже через два месяца жизни за рубежом и в его интервью звучало большое желание вернуться на родину: «Я очень хочу вернуться домой! В Беларуси мне куст сирени возле подъезда дороже, чем пальма на берегу моря… Политическое убежище я не просил, помощи не просил. Паспорт гражданина Республики Беларусь ни за что не поменяю! Я не преступник, правда — на моей стороне».
В Жодино парня знают, как футбольного болельщика. Его жодинские друзья узнали, что Джим (так они его зовут между собой), все-таки вернулся в Беларусь и был задержан. На прошлой неделе в городе появилось граффити «Волю Джыму».
19:32 05/04/2021
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