



Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону подверглась массовому осуждению со стороны части жителей Беларуси за то, что не высказала четкое мнение по поводу событий в стране.





«Да, я говорю всегда: не в моей компетенции кого-то обсуждать или осуждать. Каждый делает выбор сам. Абсолютно!





Да, может быть, я не приветствую такое поведение, но осуждать и пытаться как-то очернить человека — нет, я не буду и не хочу этого делать.





Каждый сам оставит в истории свое решение. Поэтому, если кто-то считает так, то пусть будет так.





Если кто-то молчит… всегда говорили, что с молчаливого согласия совершаются преступления.





Пусть многие понимают, что из-за того, что они молчат, кто-то оказался в тюрьме. Кого-то вообще, может, уже нет в живых. Но если это людей не трогает... что я могу сделать?» — сказала Герасименя.