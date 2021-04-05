Герасименя - о молчании Домрачевой: Никого не осуждаю, но с молчаливого согласия совершаются преступления
Трехкратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира по плаванию и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя в интервью «Газете.Ru» рассказала, как относится к Дарье Домрачевой.
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону подверглась массовому осуждению со стороны части жителей Беларуси за то, что не высказала четкое мнение по поводу событий в стране.
«Да, я говорю всегда: не в моей компетенции кого-то обсуждать или осуждать. Каждый делает выбор сам. Абсолютно!
Да, может быть, я не приветствую такое поведение, но осуждать и пытаться как-то очернить человека — нет, я не буду и не хочу этого делать.
Каждый сам оставит в истории свое решение. Поэтому, если кто-то считает так, то пусть будет так.
Если кто-то молчит… всегда говорили, что с молчаливого согласия совершаются преступления.
Пусть многие понимают, что из-за того, что они молчат, кто-то оказался в тюрьме. Кого-то вообще, может, уже нет в живых. Но если это людей не трогает... что я могу сделать?» — сказала Герасименя.
17:55 05/04/2021
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