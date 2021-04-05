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Болельщики завалили письмами Белорусскую федерацию футбола и добились увольнения главного тренера сборной

Напомним, на прошлой неделе национальная сборная Беларуси потерпела самое крупное в своей истории поражение. Наши футболисты уступили со счетом 0:8.

Болельщики завалили письмами Белорусскую федерацию футбола и добились увольнения главного тренера сборной
Тот самый матч: Фото: eurosport.ru
А сегодня на сайте Белорусской федерации футбола появилось вот это сообщение:
 
— В эти дни на адрес Ассоциации «Белорусская федерация футбола» приходит немало писем, связанных с последними результатами национальной сборной. В частности, болельщики просят уволить главного тренера команды Михаила Мархеля, — говорится там.
 
В федерации признают, что «сокрушительное поражение в Бельгии больно ударило и по работникам Ассоциации – от руководства до рядовых сотрудников. Очевидно: именно по результатам национальной сборной большинство людей и судит о развитии вида спорта в стране. И такие игры, как в Бельгии, плохо сказываются на имидже белорусского футбола.
 
Каждый день мы пытаемся развивать игру: увеличиваем массовость, улучшаем инфраструктуру, готовим тренеров (от детских до профессионалов, способных работать с элитными спортсменами). Проводим турниры, строим поля, организовываем семинары… Мы признаём: есть проблемы, есть что совершенствовать. Но невозможно добиться результата за один сезон».
 
Письма, присланные болельщиками, в федерации оценивают так:
 
— Эти письма для нас – показатель того, что футбол занимает важную часть в ваших сердцах. Да, сборная Бельгии сильнее нашей, но так проигрывать – нельзя. И виноват здесь не только тренер.
 
Разделить ответственность с Михаилом Мархелем должны и футболисты. При этом, сейчас важнее объединиться, а не искать виноватых. Теперь тот матч – история. Мы обязательно запомним его и сделаем выводы, которые помогут стать сильнее. И сборной, и всему белорусскому футболу.
 
Позже стало известно, что Михаил Мархель покинул пост главного тренера сборной Беларуси.
 
Blizko.by
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