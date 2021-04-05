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Татур: Мархель подал в отставку с поста главного тренера сборной Беларуси

Футбольный журналист Владислав Татур сообщил в телеграм-канале, что главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель подал в отставку.



Пока официального подтверждения информации этой нет.

Напомним, 30 марта сборная Беларуси в гостях потерпела сокрушительное поражение от команды Бельгии со счетом 0:8.

Это антирекорд команды за всю суверенную историю.

После этого многие говорили, что Мархель просто обязан уйти в отставку.
Источник: pressball.by
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