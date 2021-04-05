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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Источник: в ближайшее время Виктор Гончаренко отправится в Краснодар на переговоры с владельцем клуба Галицким

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в скором времени проведет переговоры о назначении в "Краснодар".



Как сообщает Bobsoccer, белорусский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера южан. В ближайшее время Гончаренко отправится в Краснодар на встречу с владельцем клуба Сергеем Галицким.

Если "Краснодар" не договорится с Гончаренко, то клуб может обратиться к тренеру "Кайрата" Алексею Шпилевскому.
Прессбол
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