Источник: в ближайшее время Виктор Гончаренко отправится в Краснодар на переговоры с владельцем клуба Галицким
Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в скором времени проведет переговоры о назначении в "Краснодар".
Как сообщает Bobsoccer, белорусский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера южан. В ближайшее время Гончаренко отправится в Краснодар на встречу с владельцем клуба Сергеем Галицким.
Если "Краснодар" не договорится с Гончаренко, то клуб может обратиться к тренеру "Кайрата" Алексею Шпилевскому.
11:56 05/04/2021
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