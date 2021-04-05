







Как сообщает Bobsoccer, белорусский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера южан. В ближайшее время Гончаренко отправится в Краснодар на встречу с владельцем клуба Сергеем Галицким.





Если "Краснодар" не договорится с Гончаренко, то клуб может обратиться к тренеру "Кайрата" Алексею Шпилевскому.



