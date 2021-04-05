Как события в стране и молчание влияют на футболистов сборной

После ужасного матча против Бельгии, проигранного с антирекордным счетом 0:8, сборная Беларуси по футболу услышала много неприятных слов. Одно из самых жестких заявлений сделал писатель Саша Филипенко: «Играть с языками в жопе очень сложно».





Намек Филипенко предельно прозрачен. Сборная Беларуси как коллектив никак не реагирует на события, происходящие в Беларуси с августа прошлого года. Команда не делала никаких акций, никаких жестов ни в поддержку простых людей, ни в поддержку тех, кто удерживает власть. В индивидуальном порядке футболисты также предпочитают отмалчиваться.





Многие болельщики видят в такой позиции фактор, влияющий на результаты – довольно скромные, надо сказать. Сборная могла попасть на Евро, но абсолютно безвольно уступила грузинам осенью прошлого года. Опередить албанцев в группе Лиге Наций также не удалось, хотя такая задача ставилась, а тут еще и Бельгия.





При этом министр спорта Сергей Ковальчук в последнее время взялся на идеологическое воспитание атлетов. Футболистов, например, он попрекал в том, что в важных матчах они не очень дружно пели гимн.





Насколько идеологическая работа важна в современном футболе? Сказывается ли на игре футболистов то, что они ничего не говорят о творящемся беззаконии? Вообще, насколько может повлиять на ход матча с топ-соперником настрой и действительно ли важна для успешности спортсменов свобода слова, свобода самовыражения?





Спросили об этом людей, которые разбираются в футболе.





«Могли стать национальными героями, но свой шанс упустили»

Олег Дулуб, главный тренер «НФК Крумкачы»





О том, помогает ли настрой футболистам в поединках с более классным соперником: «Если класс между командами действительно разный, то тут нужно отмечать два ключевых момента, которые могут помочь этот фактор нивелировать. Прежде всего – необходимо провести детальный разбор соперника, понять, как он играет, и отыскать слабые места. Нет сборных и клубов, у которых нет слабых мест. У кого-то их меньше, у кого-то больше, но они всегда есть.





Поэтому нужно их найти и потом целенаправленно бить по болевым точкам. Параллельно с этим нужно стараться нивелировать сильные стороны соперника: индивидуальное мастерство игроков, командные действия и прочее. Но все это по сравнению с мотивационным фоном футболистов – просто ничто. Если есть высокий уровень мотивации, тогда можно сделать многое.





В качестве примера приведу [кубковый] матч между минским «Динамо» и «Крумкачамi» (1 сентября 2020 года «вороны» победили «Динамо» со счетом 2:0 – Tribuna.com). Разница между командами была огромная, но вот мотивационный фон у «Крумкачоў» – запредельный. И это сказалось на результате.





Что касается матча между Бельгией и Беларусью, то не понимаю, почему у наших футболистов не было должной мотивации. Поймите, когда ты выходишь на поле против лидера, против лучшей сборной мира, тебя и настраивать даже не надо. Наоборот, игроков нужно даже остужать, чтобы они не перегорели до матча. Перегорели ли наши парни? Учитывая то, что мы увидели во вторник, думаю, так и было.





Каждый футболист, принимающий участие в подобных поединках, должен понимать, что у него появился шанс показать себя, продемонстрировать свои качества, и все это потом в корне может изменить его судьбу. Помните, как в Италию попал Сергей Гуренко? На одном из матчей национальной сборной Беларуси присутствовал тренер «Ромы» Фабио Капелло. Он заметил Гуренко и сказал, что ему нужен такой игрок. Сергей Витальевич таким образом использовал свой шанс».





Об идеологической работе: «Для меня вообще непонятно, что вкладывается в эти слова. Что значит для современного спортсмена идеологическая составляющая? В сегодняшнем спорте этот фактор вообще отходит на десятый план. У футболистов есть действующие контракты, для игроков вызов в сборную – это всегда честь, признание заслуг.





Плюс очередная возможность засветиться на международной арене и попасть в более сильный клуб. А я слышу слова министра спорта и понимаю, что он банально противоречит сам себе. В Беларуси постоянно твердят, что спорт вне политики. Но в нашем случае футбол – это и есть политика.





В 60-е, в 70-е, когда между разными странами шла холодная война, идеологическая работа была к месту. По этому случаю вспоминаю один эпизод. После событий 1968-м в Чехословакии, когда туда были введены советские танки, сборная СССР играла с чехословаками на чемпионате мира, проигрывала после первого периода.





И в раздевалке легендарный тренер Анатолий Тарасов встал на стол и спел гимн Советского Союза. После этого хоккеисты вышли и обыграли соперника. Но у нас не холодная война, у нас сейчас другие реалии. Игроки свободные, они – личности, с ними нужно разговаривать как с личностями.





И тренер должен выстраивать отношения со спортсменом не как начальник с подчиненным, а как равный с равным. Это крайне необходимо в современном мире. Футболисты зарабатывают хорошие деньги, они более свободны и независимы, и на них идеологическая работа никак не влияет».





Влияет ли на футболистов то, что они молчат о ситуации в стране: «Не собираюсь обсуждать, почему футболисты не высказываются, почему они молчат. У каждого свои причины, каждый принимает решение сам. Но носить это внутри себя долго нельзя, потому что мысли, особенно если ты не согласен с тем, что творится в стране, начинает разъедать.





И можно прийти к своего рода демотивации: какой футбол сейчас, когда в стране происходят такие события? Игроки – это живые люди, у них у всех родственники, семьи, и они переживают. Тем более когда в стране правовой дефолт, на первый план выходят человеческие отношения. И те футболисты, которые говорили осенью, они выступали прежде всего против насилия, а не по каким-то политическим причинам.





А может ли это молчание, даже если оно вынужденное, повлиять на игру и на результат? Я как-то говорил, что футболисты нашей национальной сборной могли стать национальными героями, но они свой шанс упустили. Теперь эта команда будет ассоциироваться только с поражениями».





О том, насколько важна внутренняя свобода для футболистов сборной: «Мы часто слышим такой вопрос: «Вы что, хотите, как в Украине?» Но чем Украина отличается от Беларуси? Там люди выражают свое мнение открыто. Не нравится им что-то, они прямо так и говорят. У нас такого нет, и это, наверное, наложило отпечаток на ребят и их поведение. Те спортсмены, которые увидели, как живут в других странах, в большинстве своем не промолчали. И к ним повернулся народ.





Думаю, такие вещи, как свобода выражения, свобода мнения у футболистов и результаты, качество игры – эти два понятия взаимосвязаны. Как уже сказал, команда могла стать национальным героем, но она изначально неправильно повела себя перед матчем с Грузией.





Все ждали от коллектива какого-то движения, а не просто слов, что футболисты играют за народ. Если бы это было действительно так, то вы должны были умереть на поле, должны были победить. А перед этим, мне кажется, игроки могли записать ролик для своих болельщиков, выступить и сказать, что команде нужна поддержка. Но этого не произшло.





Более того, те болельщики, которые были на матче в Грузии, рассказывали, что после поражения футболисты шли мимо трибун, опустив головы, и даже не поблагодарили людей. На словах они играют за народ, а на деле?





Игроков хотят превратить в бессловесных спортсменов, постоянно повторяя, что то, что творится в Беларуси – это не их дело. Извините, футболисты – такие же граждане своей страны. Выросло другое поколение, более свободное. И, повторюсь, не может не отражаться на игре и на результатах команды то, что ребята носят мысли и переживания в себе».





«Родину любить не заставишь»

Валерий Макаревич, экс-вратарь сборной Беларуси по пляжному футболу, лучший «пляжник» страны 2019 года





О том, помогает ли настрой футболистам в поединках с более классным соперником: «Обычно, когда ты знаешь, что тебе предстоит сыграть против команды, которая априори выше тебя по классу, которая находится на первом месте в мировом рейтинге, то, по-моему, должен быть максимальный настрой, максимальная мотивация.





Как говорят тренеры, на такие поединки игроков даже настраивать не надо – они сами все прекрасно понимают. Другой вопрос, как проходит эта мотивационная работа и что предшествует матчу с высококлассным оппонентом. Я слышал такие разговоры, что Михаил Мархель наигрывал один состав, но буквально накануне матча ему приснился какой-то сон, из-за которого на поле вышли другие футболисты.





Изменения, конечно, произошли не кардинальные, но они были. Слышал такие речи :).





Что касается непосредственно мотивации игроков, перегорели они или, наоборот, недогорели, тут сказать тяжело. Мне просто кажется, что нет у этой команды общего настроения и желания достигать результата. Когда ты выходишь против такого соперника, как Бельгия, то должен отдать на поле максимум, всего себя, тогда можно рассчитывать хотя бы на ничью. Но когда у людей нет подобного настроения и желания, чего можно ожидать?»





Об идеологической работе: «Естественно, вся эта идеология, речи и работа в этом плане на игру команды, футболистов и, соответственно, на результат никак не влияют. Тут даже нет смысла о чем-то говорить. Есть такое правильное выражение: Родину не заставишь любить. Такие чувства должны идти от сердца, футболист или какой-то другой спортсмен, да даже простой человек должен иметь выбор. Когда же он есть, то игрок будет творить на поле.





Сейчас идут разговоры по поводу того, что детские спортивные школы должны работать по одной системе. И она должна соблюдаться вплоть до национальной сборной. По-моему, это настоящий абсурд. Так же и в случае сборной: система и идеология не должны как-то влиять на игру и результаты».





Влияет ли на футболистов то, что они молчат о ситуации в стране: «Тяжело сказать, у каждого свой характер и стремление молчать или говорить. Соответственно, каждый живет согласно своим принципам. Например, есть такие игроки, на которых можно накричать – они начнут играть лучше. Есть футболисты, которых лучше не трогать.





Впрочем, уверен, нельзя ожидать ничего хорошего, когда коллектив находится под каким-то прессом. Да еще тут политики стараются разделить нас: неугодных выгоняют из сборных, тех, кто молчит, призывают. Легко ли им, вторым, играть, не знаю. Кто-то справляется, а кто-то не может сконцентрироваться на спорте и показывает плохой результат. В плане внутренней свободы и влияния этого на игру все сугубо индивидуально».





О том, насколько важна внутренняя свобода для футболистов сборной: «Думаю, если бы игрокам разрешили открыто выражать свое мнение, то на игру сборной это бы не повлияло, не появились бы классные результаты. Не хочу унизить каким-то образом футболистов «националки», многие из них на ведущих ролях в своих клубах, но просто тут дело не в свободе мнений.





Современный футбол сделал такой шаг вперед, что нам далеко даже до соседей, не говорю уже о Бельгии или Германии. Мы оказались в настоящей пропасти. И я уверен, что нужно начинать работу по исправлению ситуации с детских тренеров, с детского футбола. Заставлять играть не на результат, чтобы дети в 16 лет представляли из себя отработанный материал, а делать так, чтобы игроки получали удовольствие от спорта. Но что мы видим в Беларуси?





Переливают из пустого в порожнее, постоянно только и говорят или меняют руководителей и тренеров. В итоге – абсолютно никаких изменений».





«Ну, нет уже лучше футболистов у нас, чем те, что были вызваны»

Юрий Антонович, чемпион Беларуси-1992, детский тренер





О том, помогает ли настрой футболистам в поединках с более классным соперником:





«Чтобы победить, естественно, должны быть настрой и соответствующая мотивация. Но, если откровенно, бельгийцы сейчас намного сильнее беларусов. Ну, нет уже лучше футболистов у нас, чем те, что были вызваны. Нет! И что делать? Настраивайся, не настраивайся, ищи какие-то слова мотивации, как-то заводи, но если по классу соперник выше, все равно победить тяжело. Как в случае противостоянии Беларуси и Бельгии.





Да, я не говорю, что при должном настрое невозможно победить фаворита, есть же немало таких примеров. Плюс нужна самоотдача, огромное желание. Но все равно тут на первый план выходят не мотивационные речи тренера, а мастерство игроков. Они же борются на поле. Повторюсь, в разгроме от Бельгии настрой игроков и мотивация вообще ни при чем. Причина – уровень футболистов и команды.





Об идеологической работе: «Вот скажите мне, почему раньше сборная Беларуси играла и побеждала без всякой идеологической работы? Идеологов, как говорится, в команде не было, но были результаты, были красивые матчи и успех.





А еще вспоминаю матч между ЦСКА и «Барселоной» в 1992 году в Лиге чемпионов. Тогда россияне обыграли испанцев в гостях 3:2. В составе ЦСКА были молодые парни, но я очень сомневаюсь, что с ними перед встречей была проведена идеологическая работа, и только поэтому они победили. Нет! Идеологи не играют в футбол, это делают непосредственно спортсмены. И ничего такого, о чем говорит министр, с ними проводить не надо. То же касается и нынешней сборной Беларуси».





Влияет ли на футболистов то, что они молчат о ситуации в стране: «Не могу сказать о футболистах беларусской «националки», но в мою бытность никакие события в стране на меня не влияли. Я выходил и играл за Родину, за команду.





Да, возможно, сейчас какие-то игроки хотят высказаться, но не могут, они имеют свое мнение, но каждый переживает данный момент по-своему. Кому-то все пофиг, а кто-то не может сконцентрироваться на спорте, на футболе, и, соответственно, не показывает свой уровень. Но я сомневаюсь, что о таком нужно говорить в отношении всей беларусской сборной».





О том, насколько важна внутренняя свобода для футболистов сборной: «Вот скажите мне, если игрокам разрешат говорить, если никто относительно гражданской позиции не будет на них влиять, что, футболисты станут лучше выступать? Начнут постоянно побеждать?





Поймите, свобода мнения на уровень футболиста не влияет – дело исключительно в мастерстве игрока. И поэтому хочу сказать так: проиграла команда – шишки полетели на Мархеля. Но не он же выходил на поле, не Георгий Кондратьев. Играли те, кого вызвали в сборную. А будут они молчать или начнут говорить о событиях в Беларуси – это на уровень игроков никак не повлияет».