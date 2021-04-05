+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Александра Герасименя об уголовном деле: думаю, как результат, наши спортсмены поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя заявила, что заведение на нее и исполнительного директора БФСС Александра Опейкина уголовного дела может привести к тому, что белорусским спортсменам придется выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Об этом сообщает tut.by.


- И действия НОК Беларуси, и обвинения нас во всех грехах сыграют большую роль. Возможно даже исключение Национального олимпийского комитета из членов МОК. Думаю, как результат, наши спортсмены поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом. И это уже не наша заслуга, — сказала Герасименя во время стрима БФСС.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Опейкин.

- Мы даже можем не направлять заявление, потому что европейская пресса уже об этом пишет. Статьи есть в немецких газетах, наверняка появится материал в Inside The Games и других пишущих про Олимпиаду ресурсах. По большому счету, наше обращение выйдет постфактум.

Получается, что они сделали очередной выстрел себе в ногу. Безграмотность чиновников поражает, ведь это уголовное дело не против физических лиц — Александры Герасимени и Александра Опейкина. Это дело против БФСС, которое признается субъектом международного спортивного права и является членом олимпийского движения.

Я также подчеркну, что у нас нет цели лишить Беларусь флага или не пустить нацкоманду. Мы защищаем спортсменов и рассказываем об этом МОК. А МОК уже сам решает, какие санкции применять. Если они решат, что этих санкций достаточно, значит, достаточно. Но если МОК посчитает, что изменений в лучшую сторону нет, то он может расширять санкции. Наша основная цель — сделать так, чтобы прекратилась эта дичь в белорусском спорте, — заявил Опейкин.

Напомним, Белорусский фонд спортивной солидарности был создан в августе 2020 года в ответ на происходящие события в Беларуси. Его возглавила двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Александра Герасименя. Пост исполнительного директора фонда занял основатель гандбольного клуба "Витязь" Александр Опейкин.

Фонд ставит целью поддержать атлетов, задержанных за участие в мирных акциях протеста, исключенных из сборных, снятых с соревнований, уволенных или лишенных стипендий за выражение своей политической позиции.

Второго апреля стало известно, что главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина. Действия членов БФСС квалифицированы по ч. 3 ст. 361 (Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики ларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]