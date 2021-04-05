



- И действия НОК Беларуси, и обвинения нас во всех грехах сыграют большую роль. Возможно даже исключение Национального олимпийского комитета из членов МОК. Думаю, как результат, наши спортсмены поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом. И это уже не наша заслуга, — сказала Герасименя во время стрима БФСС.





Похожей точки зрения придерживается и Александр Опейкин.





- Мы даже можем не направлять заявление, потому что европейская пресса уже об этом пишет. Статьи есть в немецких газетах, наверняка появится материал в Inside The Games и других пишущих про Олимпиаду ресурсах. По большому счету, наше обращение выйдет постфактум.





Получается, что они сделали очередной выстрел себе в ногу. Безграмотность чиновников поражает, ведь это уголовное дело не против физических лиц — Александры Герасимени и Александра Опейкина. Это дело против БФСС, которое признается субъектом международного спортивного права и является членом олимпийского движения.





Я также подчеркну, что у нас нет цели лишить Беларусь флага или не пустить нацкоманду. Мы защищаем спортсменов и рассказываем об этом МОК. А МОК уже сам решает, какие санкции применять. Если они решат, что этих санкций достаточно, значит, достаточно. Но если МОК посчитает, что изменений в лучшую сторону нет, то он может расширять санкции. Наша основная цель — сделать так, чтобы прекратилась эта дичь в белорусском спорте, — заявил Опейкин.





Напомним, Белорусский фонд спортивной солидарности был создан в августе 2020 года в ответ на происходящие события в Беларуси. Его возглавила двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Александра Герасименя. Пост исполнительного директора фонда занял основатель гандбольного клуба "Витязь" Александр Опейкин.





Фонд ставит целью поддержать атлетов, задержанных за участие в мирных акциях протеста, исключенных из сборных, снятых с соревнований, уволенных или лишенных стипендий за выражение своей политической позиции.





Второго апреля стало известно, что главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина. Действия членов БФСС квалифицированы по ч. 3 ст. 361 (Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики ларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.



