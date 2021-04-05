



- 0:8 от Бельгии в этой игре. Что это было?





– Страшное явление, понимаешь, страшное явление!





- Как вы считаете, этот состав мог сыграть лучше?





– Конечно, мог.





- Проблема в том, что у нас слабые игроки, тренеры, не та подготовка, не так играем, не так мотивированы? В чем проблема?





– 90 % от тренера зависит. Мне не нужно поле никакое, я на клочке сделаю любую работу и все остальное. Ты понимаешь или нет, мой хороший? Надо убирать самодовольство.





- Вы говорите про тренеров сборной или клубов?





– Про всех тренеров. Ну как, я говорю просто про тренеров. Слабая подготовка. Надо обязательно, тренер должен совершенствоваться. Не будет этого совершенствования – ничего мы не повысим.





Я вот эти вещи говорю – я знаю, что я врагом становлюсь. Если желания нет, а просто как-то перехитрить или что-то ухитрить, так ничего же не будет, мои хорошие. Это не только в футболе, это в любой деятельности – слесарной, в токарной – везде одинаково. Надо знать, как таблицу умножения, все режимы работы, все это делать.





- Эдуард Васильевич, вам сказали: «Все, что вы скажете, все мы делаем. По пунктам – первое, второе, третье». С чего надо начинать?



