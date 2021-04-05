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Малофеев про 0:8 от Бельгии: «Страшное явление, понимаешь, страшное явление!»

Известный беларусский специалист Эдуард Малофеев поделился мнением о проблемах при подготовке тренерских кадров в Беларуси.


- 0:8 от Бельгии в этой игре. Что это было?

– Страшное явление, понимаешь, страшное явление!

- Как вы считаете, этот состав мог сыграть лучше?

– Конечно, мог.

- Проблема в том, что у нас слабые игроки, тренеры, не та подготовка, не так играем, не так мотивированы? В чем проблема?

– 90 % от тренера зависит. Мне не нужно поле никакое, я на клочке сделаю любую работу и все остальное. Ты понимаешь или нет, мой хороший? Надо убирать самодовольство.

- Вы говорите про тренеров сборной или клубов?

– Про всех тренеров. Ну как, я говорю просто про тренеров. Слабая подготовка. Надо обязательно, тренер должен совершенствоваться. Не будет этого совершенствования – ничего мы не повысим.

Я вот эти вещи говорю – я знаю, что я врагом становлюсь. Если желания нет, а просто как-то перехитрить или что-то ухитрить, так ничего же не будет, мои хорошие. Это не только в футболе, это в любой деятельности – слесарной, в токарной – везде одинаково. Надо знать, как таблицу умножения, все режимы работы, все это делать.

- Эдуард Васильевич, вам сказали: «Все, что вы скажете, все мы делаем. По пунктам – первое, второе, третье». С чего надо начинать?

– Самый главный вопрос – прекратить обучать нежелающих людей. Это первое. Пока вот живы, хотя бы запустить бы, пока я жив, пока Веня Арзамасцев жив. Раньше я ездил, с 1979 года, все эти годы, когда я работал – мы же ездили защищать свой план. Многие не защищались, отправляли, – сказал Малофеев в эфире СТВ.
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