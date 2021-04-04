Гончаренко или Шпилевский: два белоруса претендуют на пост главного тренера "Краснодара"
Белорусский главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский тоже является одним из претендентов на аналогичный пост в "Краснодаре".
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Как отмечает источник, к 33-летнему специалисту могут обратиться в случае неудачи переговоров с Виктором Гончаренко.
Кандидатура Шпилевского уже обсуждалась в "Краснодаре" прошлой осенью. Помешать переговорам со Шпилевским могут дружеские отношения владельца "Краснодара" Сергея Галицкого с владельцем "Кайрата" Кайратом Боранбаевым, который не планирует расставаться с тренером.
18:01 04/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение