+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Гончаренко или Шпилевский: два белоруса претендуют на пост главного тренера "Краснодара"

Белорусский главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский тоже является одним из претендентов на аналогичный пост в "Краснодаре".



Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Как отмечает источник, к 33-летнему специалисту могут обратиться в случае неудачи переговоров с Виктором Гончаренко.

Кандидатура Шпилевского уже обсуждалась в "Краснодаре" прошлой осенью. Помешать переговорам со Шпилевским могут дружеские отношения владельца "Краснодара" Сергея Галицкого с владельцем "Кайрата" Кайратом Боранбаевым, который не планирует расставаться с тренером.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]