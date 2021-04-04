Игра должна была начаться в 11:00. Стартовый свисток не прозвучал.





Пресс-секретарь команды Минской области «Горизонт» Римма Милевская рассказала корреспонденту МЛЫН.BY





— У одной из девушек украинской команды обнаружен коронавирус, поэтому матч за третье место отменили. Это пока вся информация.