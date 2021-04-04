Из-за ковида не сыгран матч женской баскетбольной Евролиги между украинками и латвийками, который должен был пройти в Молодечно
В Молодечненском спортивно-развлекательном центре 4 апреля отменен матч за третье место «Финала четырех» Европейской женской баскетбольной лиги между командами «Прометей» (Каменское, Украина) — «ТТТ Рига» (Рига, Латвия). Причина — коронавирус в украинской команде.
Игра должна была начаться в 11:00. Стартовый свисток не прозвучал.
Пресс-секретарь команды Минской области «Горизонт» Римма Милевская рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:
— У одной из девушек украинской команды обнаружен коронавирус, поэтому матч за третье место отменили. Это пока вся информация.
13:28 04/04/2021
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