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Экс-президент США Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и бейсбол

Бывший президент США Дональд Трамп призвал американцев бойкотировать компании, которые выступили против нового избирательного закона в штате Джорджия. Об этом сообщает телеканал Fox News.


«Бойкотируйте бейсбол [Главную лигу бейсбола — Major League Baseball] и все компании, которые мешают свободным и честным выборам. Вы слышите, Coca-Cola, Delta Airlines и другие!» — заявил он. Головные офисы этих компаний расположены в Джорджии.

MLB перенесла игру с домашнего поля бейсбольной команды Braves в Атланте в другое место из-за нового избирательного закона, напомнил телеканал.

По мнению Трампа, руководство MLB «испугалось радикальных левых демократов», поскольку партия оказала давление на лигу, чтобы она перенесла свою игру в июле из-за закона. Бывший президент США добавил, что «бейсбол уже теряет огромное количество болельщиков».
Centralasia.media
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