"Интер" готов продать Лукаку за 120 млн евро





По информации источника, "черно-синие" хотели оставить 27-летнего бельгийца, но непростая финансовая ситуация вынуждает боссов "Интера" устроить распродажу ряда игроков, среди них и Лукаку.





Клуб оценил нападающего в 120 миллионов евро.





Напомним, Лукаку интересуются сразу несколько топ-клубов, в том числе "Барселона" и "Манчестер Сити".





Бельгиец выступает за "Интер" с августа 2019 года, он перешел из "Манчестер Юнайтед" за 80 миллионов евро. Контракт Лукаку истекает в 2024 году.





В нынешнем сезоне форвард забил 25 мячей и отдал 7 голевых передач в 34 матчах.



