"Интер" готов продать Лукаку за 120 млн евро
Миланский "Интер" расстанется с бельгийским форвардом Ромелу Лукаку, если за него предложат 120 миллионов евро, пишет Corriere dello Sport.
По информации источника, "черно-синие" хотели оставить 27-летнего бельгийца, но непростая финансовая ситуация вынуждает боссов "Интера" устроить распродажу ряда игроков, среди них и Лукаку.
Клуб оценил нападающего в 120 миллионов евро.
Напомним, Лукаку интересуются сразу несколько топ-клубов, в том числе "Барселона" и "Манчестер Сити".
Бельгиец выступает за "Интер" с августа 2019 года, он перешел из "Манчестер Юнайтед" за 80 миллионов евро. Контракт Лукаку истекает в 2024 году.
В нынешнем сезоне форвард забил 25 мячей и отдал 7 голевых передач в 34 матчах.
11:20 04/04/2021
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