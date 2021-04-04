Румынский тренер ушел из клуба из-за первоапрельской шутки









1 апреля руководство клуба попросило сайт alba-sport.ro выпустить новость о том, что Стефан Фогороси уволен с поста главного тренера команды из-за трех поражений кряду.





Тренер быстро понял, что это шутка, но так сильно оскорбился, что не пришел на тренировку и решил покинуть команду, отмечает “Чемпионат”.





После 14 матчей 3 дивизиона чемпионата Румынии “Индустрия Гальда де Жос” занимает последнее место, набрав четыре очка.





Отметим, что 2 апреля другой клуб третьего румынского дивизиона уволил тренера за то, что команда вышла на первое место.