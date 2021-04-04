Мусаев ушел из «Краснодара». Гончаренко – главный кандидат на замену









По информации источника, бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – главный, но не единственный кандидат на замену Мусаеву.





Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара». Он возглавил основную команду в 2018 году.





Под его руководством «Краснодар» дважды завоевал бронзовые медали Премьер-лиги и дебютировал в Лиге чемпионов.