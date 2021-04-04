







Недавно стало известно, что на Герасименю и Александра Опейкина СК Беларуси возбудил уголовное дело.





«Уникальный лот! Вы только вдумайтесь, топовая пловчиха, агент госдепа, по словам минспорта, ну и наконец – первая девушка, многократный призер ОИ в РБ – уголовник :)», – написала Остапчук в своем фэйсбуке.