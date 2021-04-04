+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Остапчук о Герасимене: «Первая девушка, многократный призер ОИ в РБ – уголовник :)»

Известная беларусская легкоатлетка Надежда Остапчук поделилась мнением о выставлении золотой медали чемпионата мира от пловчихи и главы Фонда спортивной солидарности Александры Герасимени на благотворительный аукцион.



Недавно стало известно, что на Герасименю и Александра Опейкина СК Беларуси возбудил уголовное дело.

«Уникальный лот! Вы только вдумайтесь, топовая пловчиха, агент госдепа, по словам минспорта, ну и наконец – первая девушка, многократный призер ОИ в РБ – уголовник :)», – написала Остапчук в своем фэйсбуке.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]