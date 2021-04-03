Макгрегор анонсировал бой с Порье на 10 июля





Третий бой пройдет 10 июля, сообщил Макгрегор на своей странице в инстаграме.





24 января Порье победил Макгрегора в главном бое турнира UFC 257 в Абу-Даби, пишет interfax.by, нокаутировав ирландца во втором раунде.





Перед этим Порье и Макгрегор дрались в 2014 году, и тогда ирландский боец победил нокаутом в первом раунде.







