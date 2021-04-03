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Макгрегор анонсировал бой с Порье на 10 июля

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил дату реванша против американца Дастина Порье.


Третий бой пройдет 10 июля, сообщил Макгрегор на своей странице в инстаграме.

24 января Порье победил Макгрегора в главном бое турнира UFC 257 в Абу-Даби, пишет interfax.by, нокаутировав ирландца во втором раунде.

 
Перед этим Порье и Макгрегор дрались в 2014 году, и тогда ирландский боец победил нокаутом в первом раунде.
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