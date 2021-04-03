







Нам противостоял серьезный соперник. Меня их игра впечатлила. Рад, что добились трудной победы. Для меня она примечательна. Помню атмосферу "Городского" двадцатилетней давности...





С чем связаны три замены в перерыве?





У нас есть план на игру. Есть моменты, которые видим у соперника. С учетом всего этого сделали три замены.





Как настроение у сборников?





Не скажу, что фантастическое. Видно, что они переживали. Сегодня на поле это сказывалось, — отметил Жуковский в эфире "Беларусь 5".







