+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

"Нью-Джерси" Шаранговича в овертайме уступил "Вашингтону"

"Нью-Джерси Дэвилз", за который выступает белорусский легионер Егор Шарангович, уступил в овертайме лидеру Восточного дивизиона НХЛ "Вашингтон Кэпиталз".

Фото: facebook.com/NJDevils/

Результат вполне закономерен, пишет interfax.by, учитывая то, что "Вашингтон" почти вдвое перебросал хозяев (броски по воротам 40 на 23 в пользу "Кэпиталз").

Счет в матче был открыт лишь на 29-й минуте, Джон Карлсон вывел гостей вперед. Однако спустя четыре минуты "Дьяволы" смогли отыграться (шайба на счету Майкла Маклауда).

В третьем периоде забросить ни одной из команд не удалось. Дело дошло до овертайма, где удачливее были игроки "Вашингтона". При игре 3 на 3 победную точку в матче поставил российский защитник Дмитрий Орлов.

Шарангович провел на площадке больше 18 минут и завершил игру с показателем полезности «-1».
 
После набранного в матче 1 очка "Нью-Джерси" имеет в активе 32 балла после 35 матчей и занимает 7 место в Восточном дивизионе.

Лидирует "Вашингтон" – 52 очка после 37 игр. "Нью-Йорк Айлендерс" и "Питтсбург Пингвинз" имеют по 50 баллов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]