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Александр Опейкин: «Если брать по модулю, то дело заведено против участников Олимпийского движения. О последствиях можно только догадываться»

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал решение СК возбудить против него и Александры Герасимени уголовное дело.

Александр Опейкин: «Если брать по модулю, то дело заведено против участников Олимпийского движения. О последствиях можно только догадываться»
«Что я могу сказать по этому поводу..? Да, собственно, ничего. Следственный комитет, как и все другие белорусские государственные органы, не имеют на данный момент никакого легитимного статуса и все их решения юридически бессмысленны, пишетТрибуна. По сути, это самопровозглашенные структуры, назначенные людьми, которых никто не выбирал. Это примерно тоже самое, как если бы на нас Сашей завели уголовное дело пираты Сомали, ну или аборигены диких племен островов Океании.

Тем не менее, если брать по модулю, то уголовное дело заведено против участников Олимпийского движения, так как Фонд спортивной солидарности признан автором международного спортивного права. О последствиях можно только догадываться», – написал Опейкин в своем Facebook.
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