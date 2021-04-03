Брат Нурмагомедова одержал победу в первом поединке в Bellator





Хабиб и Усман Нурмагомедовы (Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)





Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов одержал победу в своем дебютном поединке под эгидой промоушена Bellator, пишет РБК. Его соперником был американец Майк Хэмел.





Бой состоялся в рамках турнира Bellator 255 в Анкасвилле (штат Коннектикут). Поединок продолжался все три раунда (каждый по пять минут). Арбитры присудили победу россиянину единогласным решением.





Для 22-летнего Нурмагомедова это только 12-й бой в карьере, он до сих пор не потерпел ни одного поражения. Семь из 11 побед он одержал нокаутом. Ранее он выступал в промоушене Gorilla Fighting Championship, а также проводил поединки под эгидой промоушена UAE Warriors. Усман является двоюродным братом бывшего российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.





Соперник российского бойца также проводил 12-й поединок в карьере, однако для него это уже пятое поражение. Майк Хэмил, как и его соперник раньше не выступал в Bellator, для него этот поединок был дебютным.







