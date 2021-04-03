+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Снытина о бойкоте футбольных фанатов: Я очень горжусь ими

В Беларуси футбольные болельщики массово объявили бойкот матчей внутреннего чемпионата

.

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина поделилась мнением об отказе футбольных фанатов посещать матчи чемпионата Беларуси. Об этом пишет «Трибуна».

- В Беларуси футбольные болельщики объявили бойкот матчей внутреннего чемпионата. Есть ли что-то такое в баскетболе в Беларуси?

– На самом деле, не слышала, потому что нет таких фан-секторов, фан-клубов баскетбольных команд. Я думаю, у футбольных болельщиков своя неприязнь к этому ко всему, потому что пострадало и погибло, как минимум, два футбольных болельщика. Я очень горжусь ими, что они приняли такое решение, потому что все-таки это, наверное, больно, когда ты болеешь за какой-то клуб, за какую-то структуру – и потом эта структура в нужный момент тебя не поддерживает. Это тяжело и больно. И я очень горжусь, что так много фан-клубов приняло это решение, – сказала Снытина.

22 августа в Минске нашли повешенным футбольного фаната Никиту Кривцова.

В ночь с 15 на 16 августа под машину на Партизанском проспекте попал 19-летний фанат минского «Динамо» Артем «Перчик». Парень умер на месте происшествия.

5 сентября в Серебрянке нашли тело 25-летнего фаната минского «Динамо» Алексея Демидова.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]