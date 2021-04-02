







"Беспокойства по этому поводу особого нет. Но это, конечно, давление. Давление на Белорусский фонд спортивной солидарности, который является участником олимпийского движения и, в общем-то является признанным субъектом международного спортивного права. Последствия могут быть - не для нас, для белорусского спорта - самые существенные, потому что мы сейчас готовим по факту этого уголовного дела заявление в международные спортивные федерации, Международный олимпийский комитет", - сказал Опейкин.





Возбуждение уголовного дела против руководителей фонда не стало сюрпризом, отметил он, назвав юридически бессмысленными решения Следственного комитета.





"С нашей точки зрения, белорусские органы власти не имеют никакой юридической силы, они нелегитимны, по сути. Решения, которые принимает Следственный комитет, они юридически бессмысленны. Для нас это самопровозглашенные структуры, которые что-то там объявляют. Это как если бы пираты Сомали что-то объявили. Примерно, такой же юридический статус", - отметил Опейкин.





В пятницу в Следственном комитете Беларуси сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении известной спортсменки, главы Белорусского фонда спортивной солидарности Александры Герасимени и исполнительного директора БФСС Александра Опейкина. Их действия квалифицированы как призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет. Санкция этой статьи УК предусматривает до 5 лет лишения свободы.







