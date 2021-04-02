Лицензии на выступление в первой лиге выдали 11 футбольным клубам, "Лида" получила отказ

В Минске в пятницу состоялось заседание комитета по клубному лицензированию Белорусской федерации футбола, на котором были рассмотрены заявки клубов на выступление в первой лиге.