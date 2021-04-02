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Лицензии на выступление в первой лиге выдали 11 футбольным клубам, "Лида" получила отказ

В Минске в пятницу состоялось заседание комитета по клубному лицензированию Белорусской федерации футбола, на котором были рассмотрены заявки клубов на выступление в первой лиге.


По результатам рассмотрения принято решение о выдаче лицензий 11 клубам. Это «Шахтер-Петриков», «Нафтан» (Новополоцк), «НФК Крумкачы» (Минск), «Слоним», «Орша», «Арсенал» (Дзержинск), «Барановичи», «Волна-Пинск», «Днепр-Могилев», КСК ГОБЖД (команда «Локомотив»), «Белшина» (Бобруйск).

Футбольному клубу «Лида» в получении лицензии отказали. Причиной стало невыполнение финансовых критериев, проинформировали в пресс-службе федерации.
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