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У Александра Опейкина и у родителей Герасимени проходит обыск

К исполнительному директору Белорусского фонда спортивной солидарности Александру Опейкину и родителям главы фонда Александры Герасимени пришли с обыском.

"900 тысяч за диваном имеет, если что. Заработал на продаже борзых щенков» - пошутил Опейкин в своем фейсбуке, вспомнив 900 тысяч долларов, которые якобы хранились в доме Тихановских и были после обыска продемонстрированы по телевидению.

2 апреля стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против Александры Герасимени и Александра Oпейкина. Герасименя - руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности. Опейкин - исполнительный директор.
Дело завели по ч. 3 ст. 361-призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ или интернета. Максимальное наказание-5 лет заключения.
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