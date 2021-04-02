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СК возбудил уголовное дело против Александры Герасимени

Герасименю и Опейкина обвиняют в распространении заведомо ложных сведений «о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

СК возбудил уголовное дело против Александры Герасимени
Вот какая информация дается на сайте СК:

«В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства».

Александра Герасименя и Александр Опейкин являются председателем и исполнительным директором объединения «Белорусский фонд спортивной солидарности» и активно выступали против политических репрессий в отношении спортсменов.

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) УК РБ.

Спортсменам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Напомним, что и Герасименя, и Опейкин находятся за пределами Беларуси.
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