СК возбудил уголовное дело против Александры Герасимени

Вот какая информация дается на сайте СК:





«В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства».





Александра Герасименя и Александр Опейкин являются председателем и исполнительным директором объединения «Белорусский фонд спортивной солидарности» и активно выступали против политических репрессий в отношении спортсменов.





Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) УК РБ.





Спортсменам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Напомним, что и Герасименя, и Опейкин находятся за пределами Беларуси.