После позора в Бельгии прошло два полных световых дня. Что за это время сказали боссы футбола, назначившие главным тренером сборной Михаила Мархеля?





Высказываний от верхушки АБФФ мы так и не встретили ни на госТВ, ни в «Прессболе». «Трибуна» пыталась сама связаться с функционерами, однако на запрос в федерацию нам сообщили, что никто не хочет никого комментировать, а зампред Юрий Вергейчик при нашем звонке, похоже, провел над собой краткий сеанс гипноза.





Поговорил с прессой (а куда ему было деваться) лишь сам Мархель – нашел проблему в слабости высшей лиги и заявил, что «важно начинать правильно воспитывать игроков уже с шести-семи лет». Ну а ключевую фразу, которая в прямом изложении звучала бы в духе «0:8 – ясное свидетельство того, что все очень плохо», Мархель пропустил через несколько уровней смягчения – получилось максимально невнятно.





При этом по вполне себе инертному белфутболу проносится всплеск, по меньшей мере, удивления, что коуч (которого игрок его же сборной Иван Маевский обвинил в отсутствии плана на игру) после такого остается на своем посту. Например, футболист «Витебска» Антон Матвеенко «думал, что Мархеля отправят в отставку, а если не отправят, то он сам уйдет». А экс-игрок сборной Андрей Островский прямо заявил, что «если у Мархеля что-то есть мужское внутри, тогда он просто обязан подать в отставку». Впрочем, мужское мужским, а добровольного отказа от зарплаты в 10 тысяч долларов в месяц в Беларуси ждать несколько наивно.





А вот бывший вратарь «националки» Василий Хомутовский сложил два и два – и напомнил об ответственности назначающих. «Базанов и Вергейчик пришли в АБФФ в марте 2019-го и через три месяца назначили Мархеля. Они как менеджеры федерации вместе должны нести ответственность за тех людей, которых они назначают. Винить сейчас предыдущие руководства АБФФ – это последнее дело. Вы уже два года руководите. Пора бы на себя посмотреть», – хлестко заявил активист Свободного объединения спортсменов.









Итак, как и откуда у сборной появился такой тренер?





Мархель занял пост в июне 2019-го после расторжения АБФФ контракта с Игорем Криушенко, который вывел сборную в плей-офф Лиги наций, но очень плохо начал отбор на Евро-2020 – 4 поражения в 4 матчах с общим счетом 1:9. В то время ходили разговоры, что сам Михаил не очень-то хотел менять должность. До того коуч с 2009-го работал в юношеском футболе, возглавляя сборные разных возрастов и в итоге добравшись до «молодежки», где казался весьма логичной фигурой. Однако в АБФФ смогли убедить тренера подняться в «националку». Глава федерации Владимир Базанов тогда не нашел ничего лучше, как сперва предложить прийти в сборную Виктору Гончаренко и Александру Ермаковичу из ЦСКА, которые – как удивительно! – вежливо отказались менять российский топ-клуб на команду с мутными перспективами. С другими белтренерами федерация особо не контактировала, а зарубежных вообще не рассматривала – они якобы требовали 40 тысяч евро в месяц, а на такие траты АБФФ была не готова.





В итоге Базанов лично предложил на исполкоме назначить Мархеля – орган без проблем согласился с военным начальником. Интересно, что главные руководители федерации до того уже работали с Мархелем – в 2005 году он был главным тренером брестского «Динамо», в правление которого входил Базанов, а в 2016-м формально занимал пост главного тренера «Шахтера» при директоре Вергейчике, потому что у реального коуча Сергея Никифоренко не было нужной лицензии. В аргументы нового назначения председатель АБФФ записал то, что Мархель «сам играл в хороший футбол» (правда, с признанными им договорными матчами), и вообще «нужно смотреть, чтобы был наш человек, понимал наш менталитет, чтобы была у него связь с игроками». Правда, о связи с игроками говорить было очень сложно – для этого нужна была харизма или хотя бы проявленная уверенность в себе. Мархель же на первой пресс-конференции в новой роли несколько раз сказал, что никак не ожидал назначения и с трудом верит, что занял пост, обозначил готовность обратиться к боссам АБФФ за советом, а на замечание одного из журналистов о сложившемся ощущении, что тренером просто заткнули дыру, Михаил ответил: «Меня это нисколько не смущает. Значит, так должно было быть».









В продолжившемся отборе к Евро сборная с Мархелем набрала за 4 матча целых 4 очка (победа и ничья с Эстонией), однако это была лишь разминка. Тренеру были указаны две задачи, которые приходились на 2020-й: выход в финальную часть чемпионата Европы через плей-офф Лиги наций и выигрыш группы ее дивизиона С в следующем розыгрыше. Штаб сборной благополучно завалил обе: в первом же матче плей-офф беларусские футболисты почти без атак уступили Грузии 0:1, а в дивизионе С в очной игре отдали верхнюю строчку таблицы Албании (2:3). После этого пошли слухи, что АБФФ ведет переговоры с Вадимом Скрипченко. Впрочем, официально они подтверждены не были – а в декабре 2020-го Базанов внезапно заявил, что доволен провалившимися коучами! «Я вижу их работу ежедневную и кропотливую. Вижу, как они посещают матчи. Они практически всем тренерским штабом основные матчи, где играют наши сборники – они их посещают и смотрят, в каком они состоянии», – нахваливал глава АБФФ Мархеля и компанию за безрезультатные поездки по стадионам.





Еще больше мы узнали из выпущенной незадолго до 0:8 концепции развития белфутбола от федерации. Мало того, что там до того выражавшуюся Базановым, скорее, в разряде уже не юношеского, но максимализма задачу выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2022 утвердили на полном серьезе (жаль, бельгийцев предупредить забыли), так еще и отметили, что у штаба сборной из-за небольшого времени сборов «практически нет возможности повлиять на технические и физические характеристики футболистов» (два вопроса – а иначе чудо-тренеры резко бы улучшили все «характеристики»? как это справляются другие сборные, у которых времени ровно столько же?). Кроме того, в концепции в «положительные моменты в игре мужской национальной команды» все так же без шуток занесли «тренерский штаб как коллектив единомышленников и специалистов высокой квалификации». Заодно сборной Мархеля приписали рекорд по забитым мячам за год (это не так).





Как же уволить такого потрясающего тренера? Тем более желающих его заменить после 0:8 точно немного. Журналист Владислав Татур, уверенный в разочаровании игроков сборной от Мархеля, и вовсе видит лишь одну кандидатуру – самого Юрия Вергейчика, который как главный тренер приводил «Шахтер» к чемпионству в 2005-м.





А что? Он ведь тоже не работал коучем взрослых команд с 2009-го.





Фото: abff.by