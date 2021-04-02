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Организаторы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине приступили к тестированию спортивных объектов, сообщает Sputnik, со ссылкой на Associated Press.





Первыми на лед Национального стадиона вышли хоккеисты. Арена была построена еще к Играм 2008 года и известна как "Птичье гнездо". На этом многофункциональном спортивном комплексе пройдут церемонии открытия и закрытия XXIV зимних Олимпийских игр.





В ближайшие дни там пройдут тестовые соревнования китайских фигуристов и конькобежцев.





В спортивном центре "Водный куб" провели состязания мастера керлинга. Любопытно, что ледовое покрытие положено на месте бассейна, где на предыдущей Пекинской Олимпиаде соревновались пловцы.





Организаторы игр заверили, что Олимпиада-2022 будет безопасной, но пока не объявляли о том, в какой именно форме она пройдет и будут ли допущены болельщики.





С опорой на наследие летних Игр





XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первой в мире столицей, которая примет и летние, и зимние Игры.





Медали будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах. Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.





Соревнования пройдут на 25 объектах, расположенных в трех кластерах – Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.





Как сообщают организаторы, китайские власти в полной мере используют наследие Олимпиады 2008 года. В частности, из 13 объектов, на которых пройдут соревнования в Пекине, 11 – наследие предыдущих Игр.











