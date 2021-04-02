



На выходе из магазина парня, который занимается футболом в школе Николая Мурашко, задержали неизвестные в гражданском, пишет Трибуна. Ивана отвели в микроавтобус, где сидели сотрудники ОМОН.





Мама Ивана рассказала о случившемся.





– 27 марта мне нужно было посидеть дома с двумя маленькими детьми – помимо Вани, в семье еще трехлетние двойняшки, они приболели. Муж Андрей был на работе, поэтому мы попросили Ваню, который сейчас на каникулах, съездить в район Грушевки в магазин, забрать изделие, которое нам сделали на заказ. По сути, что тут ехать: сел в метро на Уручье, где мы живем, по одной ветке доехал, магазин находится в паре сотен метров от «Грушевки». В общем, ничего страшного и тяжелого, особенного учитывая, что на тренировки он ездит сам.





Поехал сын днем и, по моим подсчетам, где-то в 13:30 должен был вернуться домой. Но к этому времени он не объявился.





– Что произошло?





– После сын рассказал, что он спокойно дошел от метро до магазина на проспекте Дзержинского, забрал заказ, положил в карман чек, вышел на крыльцо, надел наушники. В это время к нему подошел какой-то неизвестный мужчина в штатском и без маски. Это, к слову, видели даже продавцы магазина, потому что события происходили прямо за витриной. По словам Вани, этот мужчина схватил его за шкирку и сказал: «Ну все, тебе трындец!» Ваня одернулся, мол, кто вы такой, что вы делаете. Тут же подошел другой мужчина, они схватили моего сына и поволокли в стоявший неподалеку микроавтобус. Позже звонила сыну по телефону, но он постоянно сбрасывал. Естественно, не понимала, что происходит, начала волноваться, потому что такого никогда не случалось. Продолжила звонить, и через некоторое время Ваня стал недоступен. Как оказалось, меня в его телефоне заблокировали эти силовики. Когда они посадили сына в микроавтобус, там оказались еще несколько омоновцев. Эти люди забрали у Вани телефон, начали смотреть в нем информацию. Но ничего крамольного там не оказалось, только какие-то футбольные вещи, спортивные группы и так далее. То есть, грубо говоря, Ваня в, как говорят власти, деструктивных телеграм-каналах не сидит и ничего противозаконного в телефоне не хранит.





Силовики сфотографировали Ваню на его же телефон и отправили снимок моему мужу с подписью «Привет из говноавтобуса». Андрей был на работе, а когда получил сообщение, вообще не понял, что происходит. Потом, как говорил супруг, он увеличил фотографию сидящего Вани и увидел испуганное лицо сына. Тогда понял, что что-то случилось. Тут же написал в ответ: «Если ты тронешь его пальцем – мне уже терять нечего». В ответ пришло другое сообщение: «Тебе позвонят». И вдобавок силовики еще прислали фотографию красно-зеленого флага. Муж написал еще просьбу, чтобы не звонили жене, то есть мне. Он хотел сам во всем разобраться, забрать Ваню и вместе с ним вернуться домой, чтобы я не волновалась.





– В микроавтобусе над парнем не издевались?





– Было такое! Сначала делали эти фотографии, потом давали подзатыльники и говорили: «Так, малый, мы сейчас включим камеру, и ты будешь говорить то, что мы тебе прикажем. Если нам не понравится, тебе ###### [конец]». Ваня начал что-то говорить на камеру – силовикам не понравилось, они снова его пару раз ударили по голове. Второй раз – то же самое. С третьей попытки записали то, что хотели. Заставили Ваню сказать имя, возраст и то, что он якобы показывал средний палец милиционерам и теперь об этом жалеет.





[…]





Его привезли в РУВД и там, по словам Вани, между людьми, которые его задерживали, и сотрудниками РУВД произошел такой диалог: «Так как будем его оформлять? В телефоне у него ничего нет, в рюкзаке тоже ничего не нашли: ни флагов, ни наклеек. Давайте тогда оформлять его так, как решили по дороге – за непристойные жесты». В итоге Ване приписали нарушение статьи 19.1 Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство» (оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, влекут наложение штрафа в размере от двух до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест – прим. Tribuna.com).





Мой ребенок вообще не понял, что произошло. Ваня сказал, что если бы его сразу схватил ОМОН, то он бы хоть что-то сообразил, а так подошли неизвестные мужчины – тихари – и потащили в микроавтобус, где сидели омоновцы в балаклавах, – рассказала мама Ивана.