11-летний футболист сыграл в матче взрослых команд









Уэсли опубликовал фотографии 11-летнего Эрика Маршалла, который сыграл в матче взрослых команд. Мальчик вышел на поле в составе «ФК Гару» во встрече против «Монди Лайонс». Схватка завершилась вничью со счетом 2:2.









Широкую огласку новость получила после того, как пост Уэсли ретвитнул Football Tweet. Участие школьника в матче четвертого дивизиона впечатлило пользователей.





«Как это вообще разрешили?» — удивился пользователь S H R U G Z.





«Да он полетит после первого же столкновения», — написал Max.





«Кто это позволил: Это неправильно, неприемлемо. Не так нужно развивать талант», — написал Ronald Okoth.