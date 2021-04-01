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Убийственная реакция Мархеля на историческое поражение сбороной

"Результат 0:8, возможно, позволит сказать, что не все так хорошо и гладко в белорусском футболе", заявляет главный тренер сборной.

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель в интервью Прессболу привел причины падения уровня результатов отечественного футбола.

- Вы помните 2 июня 1991 года?

- Не очень.

- Вы в начале второго тайма забили гол Станиславу Черчесову, и минское “Динамо” победило московский “Спартак” в матче чемпионата СССР со счетом 1:0. 

Российскую команду тогда тренировал Олег Романцев, а, кроме Черчесова, за гостей играли в том матче Карпин, Шалимов, Шмаров, Мостовой, Радченко, Черенков, Перепаденко, Кульков, Попов, Поздняков...

- Да, теперь вспомнил. Хороший был матч.

- Так почему за последние тридцать лет белорусский футбол так изменился? Ведь тот московский “Спартак” обыгрывал мадридский “Реал” и был одним из лучших клубов мира.

- Попробую объяснить. Тогда была другая система, другая страна. Тот подход в футболе давал положительный результат. Одной какой-то причины нет, все работало в совокупности. Если брать минское “Динамо” в то время, то вся республика помогала команде. 

Кроме того, вторая лига, в которой выступали пять белорусских клубов, была весьма неплоха... Сейчас нам надо повышать уровень национального чемпионата. Есть явные фавориты и явные аутсайдеры, скажем так. 

Но первостепенен детско-юношеский футбол. Надеюсь, ситуация скоро изменится. Важно начинать правильно воспитывать игроков уже с шести-семи лет. В союзные времена вся система работала гораздо лучше... 

Этот результат 0:8, возможно, позволит сказать, что не все так хорошо и гладко в белорусском футболе.
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