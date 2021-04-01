Убийственная реакция Мархеля на историческое поражение сбороной

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель в интервью Прессболу привел причины падения уровня результатов отечественного футбола.





- Вы помните 2 июня 1991 года?





- Не очень.





- Вы в начале второго тайма забили гол Станиславу Черчесову, и минское “Динамо” победило московский “Спартак” в матче чемпионата СССР со счетом 1:0.





Российскую команду тогда тренировал Олег Романцев, а, кроме Черчесова, за гостей играли в том матче Карпин, Шалимов, Шмаров, Мостовой, Радченко, Черенков, Перепаденко, Кульков, Попов, Поздняков...





- Да, теперь вспомнил. Хороший был матч.





- Так почему за последние тридцать лет белорусский футбол так изменился? Ведь тот московский “Спартак” обыгрывал мадридский “Реал” и был одним из лучших клубов мира.





- Попробую объяснить. Тогда была другая система, другая страна. Тот подход в футболе давал положительный результат. Одной какой-то причины нет, все работало в совокупности. Если брать минское “Динамо” в то время, то вся республика помогала команде.





Кроме того, вторая лига, в которой выступали пять белорусских клубов, была весьма неплоха... Сейчас нам надо повышать уровень национального чемпионата. Есть явные фавориты и явные аутсайдеры, скажем так.





Но первостепенен детско-юношеский футбол. Надеюсь, ситуация скоро изменится. Важно начинать правильно воспитывать игроков уже с шести-семи лет. В союзные времена вся система работала гораздо лучше...





Этот результат 0:8, возможно, позволит сказать, что не все так хорошо и гладко в белорусском футболе.