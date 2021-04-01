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Александр Глеб сыграет в матче любительской футбольной лиги

Экс-игрок Арсенала уже провёл первую тренировку и пособирал мячи


Стало известно, что в субботу в матче AFC Wolves — ФК Метеор с составе Волков дебютирует шестикратный чемпион Республики Беларусь, шестикратный лучший игрок страны, экс-футболист Штутгарта, Арсенала и Барселоны Александр Глеб.

Об этом высказался заместителем капитана AFC Wolves Андрей Гаркуша.

— Уже удалось увидеть Александра в деле?

— Вчера провели тренировку на полях ФК Минск, Александр очень понравился, без звездняка, сыграли двусторонку, после игры остался и помог мне собрать мячи.

— Как вышли на Александра или же он сам с вами связался?

— Александр сам нашел меня через социальную сеть ВК, оставил личное сообщение. Сказал, что был в поисках любительской команды в Минске, изучил статистику турнира и заинтересовался именно нашей командой.

— Найдется ли место на поле Александру, будет ли он играть все 60 минут во встречах, что будете делать, если он, к примеру, откажется меняться? Хватит авторитета тебе и Артему Брахунцову (капитану AFC Wolves), чтобы усадить Сашу на лавку?

— У нас в команде все игроки получают примерно равное количество времени. Саша будет играть ровно столько, сколько будет нужно команде. Мы обговорили уже этот момент, — сказал вице-капитан клуба.

Отметим, что легенда белорусского футбола уже зачислен в ростер клуба. Сам футболист завершил профессиональную карьеру в 2020 году.
Sportarena.by
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