Как итог 0:8 – самое крупное поражение в истории национальной команды. В упорной борьбе беларусы выиграли у Гибралтара (попали на 0:7 от голландцев) спор за главный позор игрового дня евроотбора на ЧМ.





Давайте закрепим исторический матч сухими цифрами: 21:4 по ударам, 15:0 – удары в створ, 15:2 – из штрафной, 4,29 на 0,28 xG. Момент Кендыша во втором тайме – единственное, что произвела команда Мархеля в Эверле.





Тренерский штаб сборной решил отзеркалить схему соперника – идея, имеющая право на жизнь, но ее исполнение было ужасным.





Во-первых, Подстрелов и Юзепчук в качестве крайних защитников в пятерке сидели глубоко и не имели возможности выбегать в контратаки. Во-вторых, прессинг бельгийцев вынуждал центральных дэфов регулярно пасовать назад на Гутора, которого тоже мгновенно накрывали. В-третьих, за длинные передачи от вратаря некому было зацепиться впереди: Лаптев на скамейке, а Кендыш в паре опорных и высоко выдергиваться не мог.





Ошибка на ошибке от Мархеля и его соратников, даже при том, что в соперниках была лучшая сборная в мировом рейтинге.





Сегодня без графиков и стрелочек. Команда получила быстрый гол и просто развалилась, а перестроение от Мархеля на четыре защитника в перерыве превратило игру в сущий кошмар. Джереми Доку делал с соперниками все, что хотел: 18-летний парень 13 раз шел в обводку, 9 попыток оказались успешными.





Грандиознейший разгром в истории подвел итог работы Мархеля: две нерешенные задачи в Лиге наций, шесть поражений в официальных матчах, а победы исключительно над Эстонией, Литвой и Казахстаном.





Михаил Мархель как главный тренер сборной устраивает только Владимира Базанова и Юрия Вергейчика.





Боссы федерации нашли человека, который удобен, никогда не говорит громко и покорно принимает все безумные идеи организации. Нарисуйте в голове публичный анализ матчей чемпионата Беларуси от Мархеля-эксперта – уныло, правда? Не думаю, что какому-либо клубу высшей лиги в будущем приглянется такой невыразительный коуч.





Говорят, после каждой неудачной встречи Мархель порывается уйти из сборной, но Вергейчик и Базанов уговаривают его остаться. Совершенно очевидно, что после унизительных 0:8 от Бельгии Мархель должен был объявить об отставке сразу же после игры, в раздевалке.





В адекватном мире было бы так, но вместо этого тренер публично обвинил игроков в отсутствии мотивации.





С этими словами не поспоришь, но назвать команду плюшевой или безвольной можем мы – болельщики и журналисты, – но никак не главный тренер. Как правило, такие заявления приводят либо к увольнению, либо к окончательной потере доверия (оно и так было минимальным) со стороны футболистов.





Полагаю, некоторые из них присоединятся к «отказникам» Мартыновичу, Нехайчику и Драгуну.





Впрочем, просматривается, почему Мархель наверняка продолжит работу с национальной командой. Ни один нормальный тренер прямо сейчас в сборную не пойдет. Думаю, это прекрасно понимают Базанов и Вергейчик, при которых белфутбол опустился на самое дно.





Мархелю банально сложно будет найти замену: на иностранца нет денег, а среди беларуских специалистов не так много отчаянных. Уважающие себя тренеры не позволяют вмешиваться в свою работу, но в нашей системе спорта другие правила.





По сути, у АБФФ небогатый выбор: держаться Мархеля дальше или доверить сборную Юрию Вергейчику. Трезво оценить ситуацию со стороны у руководителей вряд ли получится: без масштабных изменений предпосылок реализовать амбициозный план-прогноз ровно нуль, а каждый случайный успех будет перекрывать очередной жуткий провал в большом или важном матче.





0:8 в Бельгии – справедливо, закономерно, символично и объяснимо. Никакие локальные радости не свернут нас с пути вечной стагнации. Беларуский футбол окончательно утонул в кризисе.



