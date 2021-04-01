



Екатерина являлась капитаном национальной команды.





«Сегодня капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина впервые за 16 лет проснулась не в статусе игрока национальной сборной. В Беларуси спорт всегда был одним из главных столпов пропаганды – и Снытина отказалась в ней участвовать.





В 15 лет Екатерина дебютировала чемпионате Беларуси. Уже в 22 года она вместе с Еленой Левченко привела сборную Беларуси к бронзовым медалям чемпионата Европы. Снытина помогла сборной стать шестой на Олимпиаде в Пекине, а потом выйти на чемпионат мира.





Беларусы всегда гордились своими спортсменами, но теперь мы знаем, что все эти победы и медали пропаганде нужны были лишь для возвеличивания одного человека. А он не терпит тех, не подыгрывает. Можно промолчать – и получить звезду героя. Можно возмутиться фальсификациями на выборах – и получить пытки на Окрестина.





Елена Левченко поддержала народ и отсидела 15 суток, но стала героиней в сердцах беларусов. Некоторые её бывшие коллеги по сборной даже знали, что Елену арестуют, но не стали предупреждать.





Екатерина Снытина вытащила команду на чемпионат Европы и завершила карьеру в сборной – а ее бывшая подруга заявила, что сборная ничего не потеряла от ухода лучшей баскетболистки.





Мы можем только догадываться, каких усилий Екатерине – капитану команды – стоило это решение. Но она решилась на этот шаг – ради правды и чести спортсмена. Так поступили и пловчиха Александра Герасименя, волейболист Артур Удрис, лучший шахматист Беларуси Владислав Ковалев, легендарный тренер фристайлистов Николай Козеко и его воспитанница Александра Романовская, кикбоксер Сергей Скиба, легкоатлеты Андрей Кравченко и Надежда Остапчук, целый состав футбольного клуба «Крумкачы» и гандбольного клуба «Витязь» и многие-многие другие.





Давайте еще раз поблагодарим этих смелых людей. Спортсмены – это гордость Беларуси. И я уверена, после всего пережитого нами и всех поступков, которые совершили спортсмены в ответ на репрессии, в новой Беларуси мы будем гораздо больше любить спорт!» – написала Тихановская.