



– Тактику после 0:8 обсуждать нет никакого смысла. Одно могу сказать. Базанов и Вергейчик пришли в АБФФ в марте 2019-го. И через три месяца назначили Мархеля. Они, как менеджеры федерации, вместе должны нести ответственность за тех людей, которых они назначают. Здесь общая ответственность тренерского штаба и руководства АБФФ.





Вергейчик позволил себе нелицеприятно высказаться в адрес Штанге. Напомню, что при Штанге мы были на самом высоком для себя месте в рейтинге ФИФА. Сейчас такого и не снилось. И за счет товарищеских матчей, как с Аргентиной, мы росли. Поэтому винить сейчас предыдущие руководства АБФФ – это последнее дело. Вы уже два года руководите. Пора бы на себя посмотреть.





Футбол, как и любая сфера, у нас будет прогрессировать тогда, когда профессионализм будет цениться выше лояльности. У нас сейчас все наоборот. Поэтому тут и обсуждать нечего. В этом причина того, что футбол деградирует», – заявил Хомутовский.