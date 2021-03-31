+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Беларуси пять букмекерских компаний приостановили деятельность

Минитерство по налогам и сборам внесло изменения в указ «О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса».

С августа 2019 года белорусские букмекеры должны были проходить обязательную процедуру лицензирования, чтобы иметь право оперировать на территории страны. С 1 апреля 2021 года вводится запрет к распространению информации, содержание которой направлено на организацию и проведение азартных игр с использованием сети Интернет в нарушение требований законодательных актов, регулирующих деятельность в сфере игорного бизнеса. Указанное означает, что организация и проведение онлайн азартных игр будут возможны только в случае использования виртуальных игорных заведений, отвечающих законодательно установленным требованиям, и только на основании соответствующего разрешения (лицензии), выдаваемого Министерством по налогам и сборам.

Добавим, что из-за проблем с получением новой лицензии деятельность приостановили букмекерские компании: 1xBet, «Фонбет», «Плюс-минус», Leon.by и «Марафон». Продолжают работу «Макслайн», «ПариМатч» и «БетСити».
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]