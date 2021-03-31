В Беларуси пять букмекерских компаний приостановили деятельность

С августа 2019 года белорусские букмекеры должны были проходить обязательную процедуру лицензирования, чтобы иметь право оперировать на территории страны. С 1 апреля 2021 года вводится запрет к распространению информации, содержание которой направлено на организацию и проведение азартных игр с использованием сети Интернет в нарушение требований законодательных актов, регулирующих деятельность в сфере игорного бизнеса. Указанное означает, что организация и проведение онлайн азартных игр будут возможны только в случае использования виртуальных игорных заведений, отвечающих законодательно установленным требованиям, и только на основании соответствующего разрешения (лицензии), выдаваемого Министерством по налогам и сборам.





Добавим, что из-за проблем с получением новой лицензии деятельность приостановили букмекерские компании: 1xBet, «Фонбет», «Плюс-минус», Leon.by и «Марафон». Продолжают работу «Макслайн», «ПариМатч» и «БетСити».