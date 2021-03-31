Подполковник Богданович, капитан Черкашина...

Как думаете, что уместнее всего смотрелось бы на корпоративном календаре МВД Беларуси на 2021 год? Может быть, сотрудникам ведомства стоило бы сверять даты, глядя на накопившиеся в огромном множестве кадры с избиениями мирных протестующих и применения к ним светошумовых гранат, слезоточивого газа и других спецсредств? Или же личный состав должны были каждый месяц восхищать портреты (ну точнее глаза – остальное же спрятано под маской) «красавцев», занимавшихся этими зверствами? Логичные варианты, но в МВД все же пошли другим путем – на свой календарь силовики поместили причастных к органам и имеющих погоны беларусских спортсменов. И, как вы уже наверняка догадались, большинство из них так или иначе доказало свою верность режиму Лукашенко.









С первой весенней страницы календаря смотрит Юрий Рыбак – майор МВД, бравший медали на ЧМ по самбо и дзюдо. По данным БФСС, в 2020-м он был в составе «группы запугивания» замминистра спорта Михаила Портного, которая без приглашения приходила к атлетам протеста и беседами в стиле 90-х пыталась заставить отказаться от их гражданской позиции. Сам самбист в ответ заявил, что не понимает, «чем плохо жить» протестующим спортсменам, а также, что он «никого не прессует, никому не угрожает» и «не ходит, а прогуливается вообще».

Как бы там ни было, заткнуть несогласных в любом случае не удалось, а Рыбак подписал письмо спортивных деятелей в поддержку Лукашенко и получил свое поощрение – стал главным тренером сборной Беларуси по самбо, сменив на этом посту Дмитрия Базылева, оставившего автограф под обращением за честные выборы и против насилия.









В лояльности Александра Богдановича режиму сомнений нет уже давно – по окончании карьеры олимпийский чемпион какое-то время был депутатом и всегда высказывался в поддержку действующего строя. События вокруг президентских выборов ничего не изменили: экс-гребец подписал провластное письмо спортсменов, был в числе гостей на «тайной инаугурации» Лукашенко, а в 2021-м вошел в состав обновленного исполкома НОК Беларуси (который, несмотря на рокировки, все равно остался под баном МОК). В общем, подполковник Богданович, так сказать, не раскачивает лодку.









На июньской странице календаря бросается глаза забавная ошибка: если верить подписи, то на ней должно быть фото Любови Черкашиной, но узнать ее в кадре весьма непросто :) На самом деле на нем изображен самбист Иван Анискевич – в 2015-м он становился чемпионом мира, а в прошлом году взял на ЧМ серебро. На сайте Департамента охраны МВД же спортсмен обозначен как лейтенант милиции и командир взвода в Центральном минском отделе. При этом Анискевич – один из немногих снявшихся для календаря, кто публично никак не поддержал Александра Лукашенко. Более того, через несколько дней после выборов в своем инстаграме он сделал пост, который нынешняя система запросто могла бы расценить как предательство.





«Невозможно оставаться в стороне! Болит душа и переполняют эмоции за то, что происходит у нас, в нашей любимой Беларуси! У каждого человека должно быть право на свое мнение и свободу слова. Очень горд за нашу нацию и наш народ, какие же вы все прекрасные! Дорогие беларусы, если акции протеста, то только мирные, не ведитесь на провокации, нам не нужна война! Сотрудники МВД, ОМОН и внутренних войск, прошу вас, не превышайте своих должностных полномочий, не проявляйте чрезмерную жёсткость и насилие к простому мирному населению», – написал Анискевич 14 августа, прикрепив к тексту фото девушки в белом платье и с красным поясом.









А вот дальше подпись и фото совпадают – призерка ОИ по художественной гимнастике без своего места на календаре не осталась. Капитан МВД Черкашина в конце августа прошлого года участвовала в велопробеге в поддержку Лукашенко, в декабре подписала провластное письмо, а в 2021-м сохранила место в исполкоме НОК. По последнему из этих событий мы попытались получить комментарий у бывшей «художницы», но она от разговора отказалась, заявив, что «свой ушат говна уже получила». Как понимаем, при съемке для МВД Черкашину такое обстоятельство не смутило.









Илья Полозков – один из сильнейших беларусов в современном пятиборье (к слову, из-за ситуации в стране Минск лишили права проведения ЧМ по этому виду спорта). Сам спортсмен свою позицию никак не демонстрировал, но вот подпись его тренера (и родственницы?) Инессы Полозковой стоит под провластным письмом.









Не удивляет появление на календаре МВД любительницы смелых фотосессий Анастасии Мирончик-Ивановой. 12 августа, когда в страну после выборов вернулся интернет и беларусы начали осознавать масштаб зверств со стороны силовиков, прыгунья предложила нам всем «быть добрее, гуманнее, замечать хорошее и жить позитивом» – и заявила, что сама она «продолжает заниматься любимым делом и наслаждаться каждым мгновением жизни». Через пару недель Мирончик-Иванова высказала уверенность в честной победе Александра Лукашенко на президентском голосовании – и вскоре после этого начала получать приглашения на различные провластные мероприятия.





Легкоатлетка выступала на женском форуме на «Минск-Арене», наблюдала за «тайной инаугурацией», приняла участие в записи новогоднего поздравления от пожилого любителя хоккея, посетила организованный им же январский прием (там медалью награждали Григория Азаренка и других пропагандистов) и, наконец, была в президиуме на сходке поклонников стабильности, названную госами Всебеларусским народным собранием – там Анастасия даже должна была выступать с речью, но на ее спич не хватило времени. Ах да, под обращением спортсменов за Лукашенко она, конечно, тоже подписалась!





Сидевшая на ВНС с Лукашенко прыгунья почти час вещала на госТВ: запуталась во флагах, считает, настоящие болельщики игнорируют события в стране









Чемпионка Европы по пулевой стрельбе Виктория Чайка – тоже в числе подписантов провластного письма.









Как и чемпионка мира по тайскому боксу Алена Лешкевич. Правда, в списке подписавшихся за Лукашенко она числится как Елена – как думаете, букву перепутали там или в календаре?





Закрывает год титулованная борчиха Ванесса Колодинская – и ее ситуация весьма похожа на ту, в которой находится попавший на августовскую страницу Илья Полозков. Спортсменка также публично не высказывалась в поддержку действующего режима, но ее отец Валерий Колодинский (тренер женской сборной Беларуси по спортивной гимнастике) подписал провластное письмо.







