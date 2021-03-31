Участниками кампании стали известные беларусские спортсмены, среди которых Александра Герасименя, Виталий Гурков, Андрей Кравченко, Наталья Лещик, Степан Попов, Павел Санкович, Сергей Скиба, Дмитрий Шершань, Светлана Куделич и Александр Игнатович.





«В 2020 году бюджет Беларуси получил более одного миллиарда долларов от акцизов на сигареты и алкоголь. При этом ежегодно в Беларуси от болезней, связанных с курением, умирает около 15,5 тыс. человек. Алкоголь уносит жизни еще 20 тысяч человек. Мы призываем белорусов отказаться от вредных привычек и присоединиться к нашей кампании», – сказала глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя.





«По статистике Всемирной организации здравоохранения, в Беларуси 48,4% мужчин и 12,6% женщин курят, а с алкоголем ситуация еще печальнее: 64,9% мужчин и 41,8% женщин периодически употребляют спиртное. Каждый год страна тратит более $ 125 млн на лечение неинфекционных заболеваний, связанных с воздействием табачного дыма, злоупотреблением алкоголем, нездоровым питанием.





При этом табачные компании находятся в привилегированном, экономически благоприятном положении: ради заводов перекраивают границы городов, снижают налоговые ставки, отменяют пошлины, чтобы всячески нарастить объемы производства, а рядовые белорусы болеют и умирают», – добавил исполнительный директор Фонда Александр Опейкин.





Глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя рассказала о подробностях запуска кампании против алкоголя и сигарет #СборнаяЗОЖ.

«Семь месяцев как мы, беларусы, бежим долгий, изнурительный, но такой важный в нашей с вами жизни марафон свободы. Это непростая дистанция, здесь нужны стойкость, мужество, сила духа, воля к победе и стратегии. Знай, где замедлиться, чтобы распределить силы, а где – выложиться на максимум. Бежать во всю мощь.

Оглядываясь назад, на 24 года президентства Лукашенко в кресле НОК, что мы видим? Мы видим, что лишь несколько видов спорта пользуются привилегиями. В то время, как другие вынуждены тренироваться в режиме экономии.

Мы видим стаи чиновников, занимающие места врачей и массажистов на Олимпиадах. Мы видим, как спорт в нашей стране является частью пропаганды диктатуры, а не здорового образа жизни, воспитания спортивного духа и характера.

Но и это еще не все. Согласно World Population Review, Беларусь занимает первое место по количеству потребляемого алкоголя. Не о таком чемпионстве мы мечтали.

Вместо пропаганды здорового образа жизни Лукашенко продает за бесценок дешевый алкоголь и расставляет «Табакерки» (специализированные киоски по продаже табачных изделий – прим.) даже возле школ.

К чему он призывает и на что ориентирует? О каком поколении он мечтает? Ему как никому другому известно, что обкуренными и пьяными – легко управлять.

Все мы видели кадры молодых солдат, которые ехали в Минск на подавление мирных протестов и курили вайп. Мы видели руководителей спортивных федераций, пьющих за рулем, ОМОН на амфетамине.

Беларусы для Лукашенко – это способ заработать на свой преступный режим. Каждый восьмой рубль в бюджете – от акцизов на алкоголь и табак.

Но это они. А кто мы? Мы уже доказали себе и всему миру, что беларусы – самые мирные и креативные. Так давайте не остановимся на этом и покажем, что мы еще и самая здоровая нация.

Беларусский фонд спортивной солидарности и Свободное объединение спортсменов объявляют о запуске масштабной кампании по здоровому образу жизни. Теперь абсолютно каждый может стать членом национальной сборной Беларуси по ЗОЖ. Первым и самым важным шагом на пути к нашей цели является полный отказ от употребления алкоголя и курения на протяжении всей кампании.

Но это только первый шаг. Свободные спортсмены готовят для вас множество активностей и инициатив: онлайн и офлайн- мастер-классы. Мы будем бегать, ездить на велосипедах, устраивать спартакиады, проводить матчи между дворами, совместные тренировки с соседями и получать много полезной информации.

Мы будем делать все, чтобы доказать: нам с этим режимом не по пути. Мы за здоровый образ жизни на деле, а не на словах. Присоединяйся к нашей кампании. Вместе – к победе!» – Мы за здоровый образ жизни на деле, а не на словах. Присоединяйся к нашей кампании. Вместе – к победе!» – сказала Герасименя в видеобращении



