Недавно из исправительной колонии №1, что в Новополоцке, мне пришло неожиданное письмо. Хотя письма оттуда я на самом деле ждал. Ждал – да от другого человека.





В начале марта сам написал в Новополоцк, чтобы поддержать земляка, 25-летнего молодечненца Владислава Евстигнеева. Уже скоро год, как он находится за решеткой. В июне 2020-го на предвыборном пикете в родном городе Евстигнеев пытался помешать каким-то силовикам утащить в бусик человека.





Павлу Пескову «отсыпали» на три месяца больше (кстати, если вы хотите кому-нибудь написать, но не знаете, кому точно и куда – вот вам Тогда еще один из носителей формы выхватил пистолет – многие в стране этому удивились, ведь не знали, что будет потом. Владу в итоге дали три года, а его товарищу по несчастью и по той стычке«отсыпали» на три месяца больше (кстати, если вы хотите кому-нибудь написать, но не знаете, кому точно и куда – вот вам полезный сайт , там много прекрасных людей).





Так вот, вместо Евстигнеева (у которого, как оказалось, полно товарищей по переписке, и он не успевает всем отвечать, что радует) мне написал заключенный по имени Георгий. Ему 32 года, а на мое письмо он среагировал потому, что я пару строчек посвятил спорту.





Как оказалось, Георгий был пользователем «Трибуны», сам интересуется футболом, просит сообщать о наиболее интересных новостях, так как газеты приходят с задержкой в месяц, а то и два.





Так вот, про сборную Беларуси по футболу я Георгию писать не буду. В тюрьме и так плохих новостей хватает.





Глумиться над беларусскими футболистами после такого матча лично мне даже не хочется. Вот хватает у них смешных пораженьиц, когда накосячили, продули – и это забавно. А тут произошла трагедия. Пожалуй, что-то наподобие смерти. Возможно, это окончательно умер наш футбол. Так что уместнее встать и почтить его память минутой молчания.





Ох, в каком же интересном положении оказались игроки сборной, как нелепо они застыли в невыгодной полупозиции. Словно сидят посреди поля между двух враждующих лагерей, а лагеря только и делают, что лупят друг по другу прямой наводкой. Понятно, кому в такой ситуации достается больше всего.





Сторонников перемен не устраивает, что футболисты помалкивают о событиях в стране – получите порцию стеба. Вас не жалко. Вы не наши, вы чужие. Чужим команда с такими результатами тоже не нужна – и они злорадствуют, вспоминают «неправильные» посты в соцсетях после выборов.





Поэтому сейчас интересно даже не то, какая из сторон окажется остроумней, а кто проявит больше милосердия. Вдруг футболисты все-таки сумеют это оценить?





Чутье подсказывает, что от адептов непорочного поводыря милосердия точно ждать не стоит. Первый сигнал к этому – пост от АТН в телеграме. Пропагандисты воспользовались случаем и упрекнули футболистов сборной за то, что их «гламурные жены» осуждали в августе режим. Мол, если этих женщин выпустить на поле – хуже не будет.





Прежде всего, это комично потому, что сборную за паршивый результат упрекают те, кто только что потерпел ну просто позорное поражение. Если наших футболистов хотя бы пока еще допускают на международные турниры, где они даже демонстрируют какие-то результаты (не будем забывать про Лигу Наций), то Белтерадиокомпанию только-только вышвырнули за творческую импотенцию с «Евровидения». То есть с телевизионщиками Лукашенко даже играть никто не стал.





Футбольные 0:8 – это плачевно, но многие слушатели по свежим следам убеждены, что проекту БТРК принадлежит авторство худшей песни в истории «Евровидения». В футболе как-то зафиксировали счет 149:0 – вот он, ориентир для госТВ.





Но если возвращаться к сути заявления задорной редакции АТН, то, ребята, чего вы, на самом деле?





Как человек, погруженный в тему, могу сказать, что «гламурные жены» осуждали не режим (куда там), а только насилие. Правда, в нашей стране между этими словами уже больше полугода стоит знак равенства. Вот и спектакль, осуждающий фашизм, в Гродно запретили – почудились (а нет, не почудились) какие-то параллели с нашим временем.





Но жены футболистов так глубоко не копают. Вообще, они давно живут своей буржуазной жизнью. Кому там не повезло оказаться на поле в Эверле? Жену Кисляка беспокоит ремонт в доме, жена Стасевича в режиме нон-стоп генерирует новые луки, используя мужа в качестве модели, остальные половинки ведут себя скромно и незаметно. Ну какие упреки? Что за злопамятство?





Но есть ощущение, что этим дело не закончится. Если пересмешники с непереносимостью Лукашенко забудут о футболе к обеду среды, то их оппоненты, практикующие государственный подход, только начнут разворачивать мысль.





Прежде всего, для достойного выступления в Бельгии не хватило идеологической подготовки (спортминистру Ковальчуку надо срочно что-то придумать!). А письмо за Лукашенко футболисты подписали? Что, никто из сборной? Ну вот вам и ответ.





А еще ведь снимались в каких-то сомнительных роликах, чего-то там заявляли.





Тренировались бы лучше! Хоккеисты чуть ли не все за Лукашенко – еще увидите, как они зажгут на уже недомашнем чемпионате мира в Латвии (черт бы побрал эту Латвию!). А стоит ли вообще вкладывать в футбол государственные деньги? Может, нам вообще футбол закрыть?





Футболистам намекнут на одну простую вещь: сейчас просто молчать – мало. Если хотите быть на хорошем счету, проявляйте восторг, падайте ниц, благоговейте! Только такие люди нужны нынешней системе.





Только таким людям система прощает неудачи, и она же на них толкает, лишая права быть собой.