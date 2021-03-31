Сборная Беларуси потерпела самое крупное поражение в истории. Предыдущий антирекорд принадлежал игре с Австрией (0:5) в 2003-м году.





«Сборная Беларуси по футболу (зачеркнуто) омону проиграла второму составу сборной Бельгии со счетом 8:0. Впрочем, это и понятно – играть с языками в ж..е очень сложно. Любой беларус, который бегал от ментов во всю мощь, был бы в этом безвольном коллективе лидером.





Примечательно, что самых сильных футболистов страны, которые по глупости своей выступают против пыток, на поле не выпускают. Выпускают тех, кто готов молчать. Лишь знатоки ответят на вопрос: «Что хуже: быть го..ом в жизни или го..ом на поле?».



