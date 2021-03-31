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Саша Филипенко об историческом поражении сборной: Играть с языками в ж..е очень сложно

Писатель Саша Филипенко поделился мнением о поражении сборной Беларуси в матче с Бельгией в рамках квалификации ЧМ-2022.

Сборная Беларуси потерпела самое крупное поражение в истории. Предыдущий антирекорд принадлежал игре с Австрией (0:5) в 2003-м году.

«Сборная Беларуси по футболу (зачеркнуто) омону проиграла второму составу сборной Бельгии со счетом 8:0. Впрочем, это и понятно – играть с языками в ж..е очень сложно. Любой беларус, который бегал от ментов во всю мощь, был бы в этом безвольном коллективе лидером.

Примечательно, что самых сильных футболистов страны, которые по глупости своей выступают против пыток, на поле не выпускают. Выпускают тех, кто готов молчать. Лишь знатоки ответят на вопрос: «Что хуже: быть го..ом в жизни или го..ом на поле?».

Впрочем, главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель уверенно заявляет: «Мы играем для народа». Для народа Бельгии, вероятно, потому что на свой народ, выходя под знаменем карателей, им давно на..ать», – написал Филипенко в инстаграме.
Источник: tribuna.com
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