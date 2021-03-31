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Шансов на переход Месси в "Манчестер Сити" нет

"Горожане" находятся в поисках нападающего, который смог бы заменить Серхи Агуэро – аргентинец покинет команду в конце сезона.

© REUTERS / GONZALO FUENTES


Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" хочет купить Эрлинга Холанда, Гарри Кейна или Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно, пишет в Twitter журналистка Вероника Брунати, передает Sputnik.

"Горожане" сосредоточены на подписании центрального нападающего. У "Ман Сити" есть три кандидата на эту позицию: Эрлинг Холанд ("Боруссия", Дортмунд), Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Лондон) или Ромелу Лукаку ("Интер", Милан).

А вот форвард "Барселоны" Лионель Месси, которого СМИ отправляли в "Манчестер Сити", уже точно не станет игроком "горожан". По информации источника, шансов на это нет.

Где продолжит карьеру 32-летний Агуэро, который покинет "Ман Сити" в конце сезона, неизвестно. Ходят слухи, что аргентинец заинтересован в контракте с ПСЖ, который летом может подписать и Месси. Ожидается, что Агуэро определится с новым клубом до старта Кубка Америки 11 июня.


Ануэро выступал за "Манчестер Сити" с 2011 года, провел за нее 384 матча, забил 257 голов и сделал 73 результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба.
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