+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Сергей Овчинников: восхищался Гончаренко, но весной 2019-го разочаровался

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением об игре московского клуба при Викторе Гончаренко.




Перед игрой с "Динамо" передо мной встал выбор: либо сыграть как я хочу, либо рационально для положительного результата. До матча с "Динамо" я всегда делал так, как хотел, но здесь поступил иначе: стал старше, понимал, что за пять дней мы не сможем настроить то, чего хочется. Прессинг — работа минимум одной предсезонки, а тут недельный цикл.

Вы говорите, что вам хотелось видеть прессинг, ЦСКА был к нему не готов. Но до игры с "Динамо" ЦСКА был в топ-3 по высоте линии обороны, интенсивности прессинга и овладеваниям в финальной трети. Как это соотносится?
Мне кажется, это все было до выездного матча с "Реалом".

"Реал" — это сезон-2018/19, а эти данные — по 22 турам сезона-2019/20.
На мой взгляд, прессинг в нужном количестве и качестве закончился именно после победы в Мадриде. После той игры я подошел к Гончаренко: "Михалыч, ты хоть понимаешь, какую банду ты собрал?" На тот момент я действительно восхищался им как тренером. В моем понимании над прессингом нужно работать ежедневно. Весной 2019-го мы перестали это делать. Я не имел права на осуждение, но разочаровался, — цитирует специалиста sports.ru.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]