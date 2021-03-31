











Перед игрой с "Динамо" передо мной встал выбор: либо сыграть как я хочу, либо рационально для положительного результата. До матча с "Динамо" я всегда делал так, как хотел, но здесь поступил иначе: стал старше, понимал, что за пять дней мы не сможем настроить то, чего хочется. Прессинг — работа минимум одной предсезонки, а тут недельный цикл.





Вы говорите, что вам хотелось видеть прессинг, ЦСКА был к нему не готов. Но до игры с "Динамо" ЦСКА был в топ-3 по высоте линии обороны, интенсивности прессинга и овладеваниям в финальной трети. Как это соотносится?

Мне кажется, это все было до выездного матча с "Реалом".





"Реал" — это сезон-2018/19, а эти данные — по 22 турам сезона-2019/20.

На мой взгляд, прессинг в нужном количестве и качестве закончился именно после победы в Мадриде. После той игры я подошел к Гончаренко: "Михалыч, ты хоть понимаешь, какую банду ты собрал?" На тот момент я действительно восхищался им как тренером. В моем понимании над прессингом нужно работать ежедневно. Весной 2019-го мы перестали это делать. Я не имел права на осуждение, но разочаровался, — цитирует специалиста sports.ru



