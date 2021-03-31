



Юридическим сопровождением проекта занимается разработчик Декрета № 8 адвокат Денис Алейников и его коллега Дмитрий Матвеев. Об этом Денис рассказал dev.by.









«Aleinikov & Partners Law Firm» выступила юридическим советником проекта DIGITALKHABIB, по выпуску личных NFT-токенов легенды UFC — Хабиба Нурмагомедова. Стартовали сегодня», — написал Денис Алейников в фейсбуке.





Дмитрий Матвеев написал в фейсбуке, что «проект очень юридически сложный, многогранный, регуляторы всего мира не очень пока понимают, но нам не впервой, у нас — юридический dream team!»





Суть проекта





Токены будут привязаны к карточкам, которые будут выпущены в честь завершения карьеры Хабиба Нурмагомедова. Всего будет выпущено три вида карточек: золотая, платиновая и алмазная. Золотые и платиновые карты будут выпущены ограниченным тиражом 290 и 29 штук соответственно, алмазную карту выпустят в единственном экземпляре. Все нераспроданные карты будут сожжены. Продажа NFT-токенов начнется в апреле текущего года.





NFT-токены — вид токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен), его нельзя обменять или заместить другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе. Эта технология была создана в 2017 году на основе смарт-контрактов блокчейна Ethereum.