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Игроки сборной Беларуси перед матчем с Бельгией не встали на колено в рамках акции Black Lives Matter

Перед матчем квалификации ЧМ-2022 Бельгия – Беларусь прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter.


Игроки сборной Беларуси не встали на колено в рамках этой акции.

Движение Black Lives Matter выражает протест против полицейского произвола в отношении темнокожих. Толчком к появлению данного лозунга стало убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими США в мае 2020 года. Один из правоохранителей при задержании наступил коленом на горло Флойда и не реагировал на просьбы Джорджа убрать колено. Как итог, задержанный скончался от недостатка кислорода. Это послужило поводом для массовых беспорядков и протестов темнокожего населения планеты.
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