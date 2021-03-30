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8:0! А мы думали, что в Беларуси есть футбол

Футбольная сборная Бельгии, первая в мировом рейтинге, разгромила белорусов — 8:0 (4:0).

8:0! А мы думали, что в Беларуси есть футбол
Отборочный матч чемпионата мира во вторник прошел в Левене. Из-за ситуации с коронавирусом болельщиков на трибунах не было.

Белорусская сборная выглядела беспомощно и не смогла забить хотя бы гол престижа. Она выступала в следующем составе: Гутор, Юзепчук, Наумов, Павловец, Поляков, Стасевич (капитан), Кисляк (Маевский, 61), Эбонг (Савицкий, 46), Подстрелов (Сигневич, 46), Кендыш (Бахар, 87), Лисакович (Климович, 74).

0:8 — это антирекорд футбольной сборной Беларуси. До этого она с таким разгромным счетом не проигрывала.
Еврорадио
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