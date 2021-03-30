8:0! А мы думали, что в Беларуси есть футбол

Отборочный матч чемпионата мира во вторник прошел в Левене. Из-за ситуации с коронавирусом болельщиков на трибунах не было.





Белорусская сборная выглядела беспомощно и не смогла забить хотя бы гол престижа. Она выступала в следующем составе: Гутор, Юзепчук, Наумов, Павловец, Поляков, Стасевич (капитан), Кисляк (Маевский, 61), Эбонг (Савицкий, 46), Подстрелов (Сигневич, 46), Кендыш (Бахар, 87), Лисакович (Климович, 74).





0:8 — это антирекорд футбольной сборной Беларуси. До этого она с таким разгромным счетом не проигрывала.