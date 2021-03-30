Как пишет Corriere dello Sport, благотворительная организация Together for Life, которая занимается сбором средств для 6-месячного мальчика в Сербии со спинальной мышечной атрофией (СМА), хочет получить за повязку Роналду около 2,5 млн евро.





Аукцион продлится три дня. Напомним, что капитанскую повязку организации передал сотрудник стадиона в Белграде, который подобрал ее после матча.